Sécurité des attractions : “On ne peut pas faire mieux en termes de contrôles”, assure-t-on à la Foire du Midi

Deux heures d’inspection et d’entretien chaque matin pour le Polyp

Patrick de Corte tient principalement des friteries, mais qu’en est-il pour les grosses attractions ? Jonathan Pailhe, 18 ans de Foire du Midi dans les jambes, tient le Polyp, un manège bien connu du site, avec une pieuvre articulée. “On est l’une des attractions qui a le plus de mécanismes à huiler. Tous les matins, je passe deux ou trois heures à l’inspecter et à l’entretenir.” En plus de tous les contrôles évoqués par son confrère Patrick De Corte, Jonathan est inspecté à chaque montage de son attraction. “On ne peut pas ouvrir sans une attestation de montage conforme réalisée par un organisme agrée.”

”Je connais ma machine sur le bout des doigts”

Le forain fait aussi remarquer l’importance de “la connaissance de son métier. Je le fais tourner depuis des années. Je remarque la moindre anomalie et je sais vérifier moi-même directement si tout va bien. Dans des parcs d’attractions où les manèges sont fixes et où des étudiants opèrent en été, il n’y a pas forcément cette connaissance fine de la machine.” Concernant l’accident d’hier, Jonathan est persuadé qu’il ne s’agit pas d’une négligence de la part des forains.

Le Polyp, une institution sur la Foire du Midi, est inspecté quotidiennement. © Bernard Demoulin

À la ville de Bruxelles, l’échevin Fabian Maingain (Défi) confirme les dires des forains. “En plus de l’attestation de contrôle de sécurité annuelle obligatoire, quelques jours avant l’ouverture, le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente vient tout contrôler. Sibelga, (gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz pour les communes bruxelloises) vient vérifier également. Leurs agents regardent les tuyaux de gaz, contrôlent qu’il n’y a pas de court-circuit par exemple.” Et pour les gros métiers de catégorie A et B il faut une attestation de montage dans les normes (Le Polyp, par exemple, est de catégorie A). Le service commerce passe également vérifier la conformité des assurances. “Cette année, on a failli ne pas laisser ouvrir un métier parce qu’il ne nous fournissait pas ses documents d’assurance. Il l’a finalement fait le dernier jour avant l’ouverture. Donc tout va bien.”

La 143e édition de la Foire du midi s'ouvre samedi, jusqu'au 20 août ©BELGA

”Le risque zéro n’existe pas”

De mémoire d’échevin, on ne se souvient pas d’accident sur la Foire du Midi. Idem pour les forains, ou alors juste de “légères égratignures.” “Le risque zéro n’existe pas mais on fait tout pour le prévenir,” précise Fabian Maingain. Quelques articles de presse mentionnent tout de même des incidents dans le courant des années 2010 dont certains ont fait des blessés notamment en 2011.

Concernant la fréquentation de la Foire du Midi qui reprend avec le retour du soleil, les forains ne sont pas très inquiets. “Évidemment c’est une mauvaise publicité. Mais regardez les accidents d’avions ou de voitures… ce n’est pas pour ça que les gens ne voyagent plus, ne conduisent plus ou que l’on ne vend plus de voiture.”

Un été particulièrement meurtrier dans les parcs de loisirs

L’été 2023 s’est malheureusement déjà montré particulièrement meurtrier, sur les lieux de divertissement de cette nature. À la toute fin juillet, c’est un jeune père de 35 ans, alors qu’il se trouvait sur une structure gonflable aquatique du Wonderland Waterpark de Saint-Maximin, dans le Var, qui perdait la vie de manière abrupte, la structure ayant été soufflée par une violente bourrasque. Le père défunt était avec sa jeune fille sur la structure. La petite est, aux dernières nouvelles, toujours entre la vie et la mort. La sécurité de l’établissement a été remise en question.

Le week-end dernier, au Cap d'Agde, c’est l’attraction “L’Adrénaline” du Luna Park du Cap d'Agde, sorte de balançoire géante à 60 mètres de hauteur, qui lâchait et causait la mort d’un ado de 17 ans et blessait grièvement une autre personne.

En juin dernier, le 25, un accident de montagnes russes survenait dans le parc d’attractions Gröna Lund, situé sur l’île de Djurgården à Stockholm, en Suède. Créé en 1883, c’est l’un des plus vieux parcs d’attractions du pays.