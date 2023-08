Bruxelles ma belle… mais pas trop : le Mont des Arts et l’avenue de la Toison d’or toujours en quête de propreté

À lire aussi

Ce lundi, trois jours après ce grand nettoyage, nous sommes retournés sur place. La prédiction des agents rencontrés vendredi matin s’avère plutôt juste :”Une heure après notre passage, ça redevient sale comme avant.”

Une heure, peut-être pas mais trois jours oui. Les déchets commencent à reprendre leurs droits dans l’espace public, notamment les cartons. “Les gens pensent qu’ils peuvent sortir les cartons quand ils veulent puisque ça ne sent pas, mais non. Il faut respecter les jours de collecte. Ils ne sont pas là pour rien,” nous confiait un agent fin de semaine passée.

Si l’état général de l’allée était bien meilleur, ce lundi matin, qu’avant cette grande opération, quelques problèmes subsistaient, et non des moindres. Les graviers des bacs à fleurs longeant la piste cyclable étaient éparpillés sur la voirie. Et plus d’une dizaine de cadavres de rats jonchaient toujours le sol. Les rongeurs auxquels doivent faire face toutes les grandes villes avaient été délogés vendredi. Certains avaient alors été alignés là par les agents de Bruxelles Propreté et ont visiblement été laissés là. D’autres petits mammifères agonisaient encore ce lundi matin.

Bruxelles Propreté s’explique sur cette remise au propre, visiblement inachevée : “Nos agents ne peuvent pas prendre eux-mêmes les rats morts. Nous sous-traitons la gestion des corps des animaux morts à une société privée qui doit intervenir dans les plus brefs délais. Avec le pont du 15 août, ils ont dû avoir des difficultés.”

Les murs propres, oui. Le mobilier, non

Arrivés à la porte de Namur, nous empruntons la rue du même nom pour rallier le Mont des Arts. Ici aussi une opération d’ampleur a lieu : une guerre anti graffiti. Les arcades du mont sont un spot connu et prisé pour venir poser sa griffe sur un lieu exposé à la vue de tous. C’en était trop pour le secrétaire d’État Mathieu Michel en charge de la Régie des bâtiments. Il a lancé une vaste campagne de nettoyage en mai dernier.

L’opération consistait à nettoyer une bonne fois pour toutes l’ensemble des bâtiments du Mont des Arts de leurs tags puis à veiller à retirer systématiquement tous les nouveaux qui pourraient y être peints pendant un an.

Pour les murs, la mission semble remplie. À quelques exceptions près, les murs sont quasi tous immaculés. On note toutefois que certains conservent les traces atténuées mais toujours visibles de leur marquage antérieur.

Mis à part au sol qui accueille encore de nombreux traits de couleur, les arcades, point névralgique du tag sur le site, sont aussi impeccables. Et pour cause, la zone est maintenant totalement fermée. Des barrières y ont été installées par l’établissement Horeca voisin qui en avait assez d’y retrouver des dépôts clandestins et des odeurs d’urine. Ces barrières pourraient rester puisqu’une demande de régularisation de leur installation va être introduite.

La pierre est nettoyée mais le mobilier urbain, lui, reste un lieu d’expression des tagueurs. Poubelles et bancs sont toujours marqués. Le cabinet du secrétaire d’État se justifie : “Au Mont des Arts, différents acteurs dont la Régie des Bâtiments et la Ville de Bruxelles, sont impliqués dans la gestion du site. Il n’est donc pas possible de donner une réponse générale pour expliquer cette situation. En revanche, il existe depuis plus d’un an, un groupe de travail réunissant toutes les parties prenantes permettant d’agir de manière coordonnée. Le marché qui a été passé à la demande du Secrétaire d’État pour retirer les tags du Mont des Arts concerne les murs et les façades. Le mobilier urbain comme les bancs et les poubelles seront nettoyés, dans une prochaine phase.”