La fin du parking instable du Peterbos est actée : il sera remplacé par des salles de sport

La Dernière Heure vous annonçait en janvier dernier le projet de la commune d’Anderlecht dans le quartier du Peterbos. C’est désormais acté, le permis a été accordé le 9 août dernier. Le vieux parking de plus de 300 places situé entre les tours 9, 7 et 12, quasi inutilisable à cause de problèmes de stabilité doit être détruit pour laisser sa place à un nouveau bâtiment.