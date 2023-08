Seize nouveaux trains pour renforcer les connexions ferroviaires entre les Pays-Bas et la Belgique d’ici fin 2024

Les seize nouveaux trains qui s’ajoutent à l’offre actuelle emprunteront la ligne à grande vitesse entre Amsterdam-Zuid et Bruxelles-Midi, aller-retour, avec des arrêts à Schiphol, Rotterdam et Anvers-Central. Le trajet, avec ces trains, durera deux heures environ, soit 45 minutes plus rapide que l’horaire en vigueur aujourd’hui. Ces trains constituent donc l’alternative aux Thalys, les TGV qui roulent entre les deux capitales.

Les trains IC roulent actuellement encore de Bruxelles-Midi à Amsterdam Centraal et font plus de haltes. Cette connexion subsistera mais sera raccourcie. À partir de 2025, ils proposeront également 16 trajets quotidiens entre Rotterdam et Bruxelles-Midi avec des passages à Breda, Noorderkempen, Anvers-Central, Anvers-Berchem, Malines, Brussels Airport, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Central.

Cette nouvelle organisation entraîne donc la fin de la liaison directe du Brussels-Airport, et d’autres plus petites gares, avec Amsterdam. Selon les chemins de fer néerlandais (NS), le temps de voyage, moyennant une correspondance à Rotterdam, ne différera pas trop de la connexion actuelle.

Les deux compagnies doivent encore déterminer les prix et les horaires précis de ces futurs trajets.

Le nombre de destinations internationales au départ de Bruxelles ne cesse de croître, indique-t-on à la SNCB. Quelque 40 TGV et 40 trains classiques quittent chaque jour la capitale pour rejoindre une destination étrangère. Outre l’augmentation de la fréquence de trains avec nos voisins néerlandais, une étude de faisabilité se penche sur l’opportunité de lancer une nouvelle connexion Bruxelles-Paris, à côté de ce que propose déjà Thalys.