Zaïmoon : "Une histoire de rap, de rumba, de Duvel" et de Bruxelles (VIDÉO)

Avec une famille dont “les cinq dernières générations ont quitté de gré ou de force les pays où elles naissaient”, Simon Rakovsky de son vrai nom a trouvé son port d’attache.

Bruxelles : ses bars, sa grisaille, ses bières, son multiculturalisme, ses inégalités et sa beauté, il les chante dans des textes bourrés de références où beaucoup sauront se reconnaître aux détours d’une rime. “J’ai été guide touristique à Bruxelles. Maintenant je fais découvrir la capitale par mes textes.”

Ses thèmes dépassent aussi les frontières de la région. Également animateur d’ateliers pour les jeunes sur les questions du genre et de la sexualité, Zaïmoon interroge la masculinité, les relations et les dominations au rythme des Duvel. “La bière qui rime le mieux avec Bruxelles mais qui n’est vraiment pas ma préférée.” “Mathématicien” du flow Zaïmoon dépeint “sa capitale” qu’il connaît par cœur entre deux passages Au Soleil. Le bar bruxellois, pas la météo.

”Tu t’assieds avec ce gars-là, il est gentil.”

Le style baroudeur des mots touche et convainc au point de propulser Simon sur une scène d’Esperanza 2023. “C’était un concert incroyable. Tous les artistes sont toujours envahis de doute mais ce concert m’a vraiment donné un coup très positif.” Et son premier album Aprèm Typique, fruit du confinement, n’est pas un coup d’essai. Déjà à 15 ans le jeune Simon écrivait. “J’adorais raconter des histoires et je voyais que ça plaisait. Je ne savais pas bien chanter donc je me suis concentré sur les paroles.”

À 19 ans, il écrit Millionnaire, chanson qu’il joue encore dans ses lives aujourd’hui à 35 en ayant ajouté en autodidacte la guitare et la clarinette comme corde a son arc. “Il y a toujours cette différence entre live et album. Sur scène on raconte des histoires, le public rigole.” Pour l’album, les compositions sont solides avec 25 musiciens sur l’enregistrement. En Live, l’ambiance est plus intimiste. Zaïmoon monte sur scène avec Mateusz, “mon incroyable ami contrebassiste polonais rencontré à Maastricht qui ne parlait pas un mot de français quand on s’est rencontré. Je devais lui traduire mes paroles.” Live ou album ? On vous conseille sans retenue les deux expériences de slam, rap, purement Bruxellois et bien plus que cela.

©JC Guillaume

Le Schaerbeekois qui a vécu aussi à Saint-Gilles, Forest et Anderlecht a finalement quitté la capitale pour s’installer dans la région de Ciney. “On a acheté une ancienne ferme à neuf amis. On a pour projet d’y vivre mais aussi d’y faire un centre culturel avec une salle de théâtre.” Mais rapidement, dans sa province namuroise d’accueil, Bruxelles lui manque. “En une heure je sais revenir.” Et à chaque fois, dans ces rues qui l’ont vu grandir, il ne résiste pas à une déambulation avec L’Or du commun ou un son électro dans les oreilles.

Des feuilles d’automne

Zaïmoon ne compte pas s’arrêter là. “Le premier album c’était un rêve. J’ai été très entouré, très soutenu pour le faire et maintenant je sens que je peux me mettre sur un deuxième. En automne je vais reprendre l’écriture.” Et sur ses nouvelles feuilles blanches, Zaïmoon nous promet encore de nombreux vers sur sa capitale. “Il y a tellement à dire dessus je pourrais tenir au moins 5 ans à parler de Bruxelles.” En attendant, Zaïmoon tournera, à vélo dans la région de Ciney pour 5 dates à partir du 30 août pour un final à Namur le 5 septembre. Avec lui, le groupe Club Peps sera aussi du voyage.