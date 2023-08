Le piétonnier du centre de Bruxelles s’offre, enfin, un site web

Au menu : une septantaine d’adresses renseignées, une majorité spécialisée en burgers. Viennent ensuite les frituristes et les kebabs. Au milieu de cet océan de malbouffe, quelques brasseries ancestrales tentent de surnager, citons le Falstaff, le Cirio ou le Grand Café. Quelques restaurants asiatiques et quelques pizzerias peinent à exister dans cette offre Horeca manquant de qualité et de diversité.

On ne fait pas que manger des burgers sur le piétonnier. Le site dresse la liste des événements à venir et présente, de manière très succincte, l’histoire du piétonnier et explique comment l’on peut s’y rendre, voiture comprise. Ainsi, les parkings payants offrent 10 000 places donnant directement sur le piétonnier. L’on apprend également qu’il suffit de 15 minutes pour rejoindre le Piétonnier à pied depuis la Porte de Namur.