Chemins vicinaux au Donderberg : le gouvernement recale la requête des riverains, qui envisagent un nouveau recours au Conseil d’État

”Sur proposition du Ministre-Président Rudi Vervoort, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuve le projet d’arrêté déclarant recevables mais non fondés les recours introduits à l’encontre de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 2022 approuvant la suppression partielle des chemins vicinaux n°14 et 29, entre la rue des Horticulteurs, la rue du Mont Saint-Alban et la rue Médori, repris à l’atlas des chemins vicinaux de la Ville de Bruxelles. L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 2022 approuvant la suppression partielle des chemins vicinaux n°14 et 29, entre la rue des Horticulteurs, la rue du Mont Saint-Alban et la rue Médori, repris à l’atlas des chemins vicinaux de la Ville de Bruxelles, est confirmé”, détaille le gouvernement.

Donderberg à Laeken. ©DR

Les riverains du Donderberg contestent cette décision. Et soupçonnent une collusion entre le gouvernement et la Ville de Bruxelles. “Nous avons découvert cette décision via le courrier transmis par l’avocat de la Ville de Bruxelles au Conseil d’État”, explique Serge Malaisse, membre du collectif Save. Donderberg. Pour mémoire, un autre recours, au Conseil d’État, demande l’annulation du permis d’urbanisme pour la construction de l’école fondamentale validé par la Ville de Bruxelles.

”Le gouvernement a pris la décision le jeudi 20 juillet. Le vendredi était férié. Et le lundi suivant, l’avocat de la Ville envoie un courrier au Conseil d’État avec, parmi les arguments, la décision du gouvernement bruxellois concernant les chemins vicinaux”, poursuit Serge Malaisse. “Ceci laisse à penser soit un gouvernement agissant aux ordres de la Ville de Bruxelles soit à une collusion entre ces deux autorités.”

Le collectif Save. Donderberg envisage un nouveau recours au Conseil d’État, contre la décision du gouvernement relative aux chemins vicinaux. “Nous étudions la question avec nos conseils. Nous nous demandons si la décision a été prise en toute indépendance et si elle a été jugée sur le fond, si l’ensemble des arguments ont bien été analysés, notamment celui de la pertinence d’une nouvelle école fondamentale dans le quartier au regard des perspectives négatives de naissances à Bruxelles annoncées par l’Institut bruxellois de statistiques et d’analyse (Ibsa). De plus, ces chemins sont utilisés, ils mènent à d’autres parcs publics limitrophes.”

Donderberg à Laeken. ©DR

Fort d’une pétition signée par 11 000 personnes, le collectif Save. Donderberg craint que la décision du gouvernement “laisse théoriquement le champ libre à la Ville de Bruxelles pour mener son projet de destruction du Donderberg et, ainsi, mettre le Conseil d’État devant le fait accompli face à notre demande de suppression du permis”. De même, “si le projet finit par être abandonné suite au recours devant le Conseil d’État, les chemins auront été supprimés pour rien, laissant les citoyens, orphelins de ces cheminements à travers le site”, poursuit le collectif sur sa page Facebook.