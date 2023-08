Concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles : voici les vingt candidats

L’an dernier, la meilleure croquette aux crevettes de la capitale sortait des cuisines des Brasseries Georges. La célèbre brasserie uccloise remet son titre en jeu cette année. Et la concurrence risque d’être rude. Les organisateurs viennent d’annoncer les 20 candidats au titre de meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles. Voici la liste de prétendants : Albert, Aux Armes de Bruxelles, Beaucoup Fish, Bistro de la Woluwe, Brasserie des Alexiens, Brasserie Ma Poule, Brasserie Ommegang, Brasseries Georges, Café Maris, The Dominican, L’Improbable, Kroket, LPB Market&Bistro, Nüetnigenough, Les Petits Oignons, Le Rendez-Vous des Artistes, Restaurant Vincent, Schievelavabo Uccle, Todt’s Café et Wine in the City.