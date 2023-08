Delhaize : une rencontre entre patrons et travailleurs (at)tendue à Flagey

À lire aussi

Voilà qui annonce une transition chahutée. Justement, ce vendredi, les deux repreneurs Diego Louwers et Carlos Courtois viendront à la rencontre de ceux qui sont amenés à être leurs futurs employés. Les deux trentenaires ixellois annonçaient dans divers médias la semaine dernière avoir un projet pour les clients de Delhaize à travers des collaborations avec “les restos et les boulangeries les plus branchées” du quartier. Pour ce qui est des travailleurs, en revanche, le tandem est resté relativement discret sur ses intentions, expliquant dans Le Soir vouloir rassurer les employés tout en soulignant avoir besoin de rentabilité. Ces déclarations dans la presse ont été reçues avec méfiance par les travailleurs et syndicats de l’enseigne, qui perçoivent des licenciements comme inévitables.

”Il est nécessaire que l’ensemble du personnel soit acquis à notre projet et veuille continuer à travailler dans notre magasin. Hélas, si des gens n’y croient pas…” avertissaient les deux jeunes patrons dans le quotidien. Ce vendredi, pour embarquer leurs équipes, ceux qui ont déjà travaillé à des postes importants de Delhaize par le passé devront répondre aux questions, et aux exigences, des travailleurs.

“L’ancien sera la bête à abattre”

”À Meiser, un AD de taille équivalente, il y a 34 équivalents temps plein et la moyenne d’âge est de 21 ans. À Flagey, il y a 64 équivalents temps plein et la moyenne d’âge est de 43 ans. Ce n’est pas vivable pour les repreneurs. Pour gagner de l’argent, ils devront couper dans les coûts”, prédit Arnaud Dereume, délégué CNE. Et l’assurance de respecter la CCT 32 bis (garantissant le maintien des conditions de travail au changement d’employeur) n’est pas du genre à apaiser les salariés, au regard du caractère temporaire de ladite convention. “Jusqu’aux fêtes, ils vont foutre la paix à tout le monde. En 2024, on va moins rigoler… Les maladies longue durée, les employés avec restrictions médicales et les plus anciens seront menacés. Ils vont engager des gamins de 22 ans qui seront moins malades, plus flexibles, des étudiants et des contrats précaires… L’ancien sera la bête à abattre”, assène Dereume.

Contactés via l’intermédiaire du service communication de Delhaize, les repreneurs ne souhaitent plus s’exprimer pour le moment.