”Souvent confronté à des incivilités concernant la propreté des lieux”, le restaurant jettois Chez Soje ferme sa guinguette d’été

”Malgré le soutien communal, des riverains de l’avenue Broustin ainsi que de nos clients, nous sommes trop souvent confrontés à des incivilités concernant la propreté des lieux. Notre travail étant déjà lourd, nous ne sommes pas en mesure d’assumer plus de charge de travail pour assurer la propreté des lieux.”

Contacté, Frédéric Dubois, un des gérants, assure ne pas jeter la pierre aux riverains ni à la commune : “on ne cible personne. Mais oui, il y a des problèmes de salubrité publique, comme partout à Bruxelles.”

Pas d’interdiction supplémentaire

Interviewé par Bruzz, l’échevin jettois Mounir Laarissi (Les Engagés) a pointé le problème de consommation d’alcool par des groupes s’installant sur la place. Mais aucun règlement d’interdiction ou de renforcement des sanctions n’est à l’ordre du jour, car jugés peu efficaces.

Le restaurant jettois insiste également : cette question de propreté n’est pas la seule à avoir pesé dans la balance. “C’était compliqué à gérer avec le boulot. On était très dépendant des aléas du temps, et l’organisation demandait du travail supplémentaire. Mais le restaurant reste bien ouvert, sa terrasse aussi. On réessayera la guinguette l’an prochain.”

Rappelons que l’avenue Broustin a été mise en cul-de-sac des deux côtés. Un projet de création de placettes pour pérenniser ces changements est dans les cartons, mais peine à voir le jour.

Projet de placette avenue Broustin. ©Architecten Atelier PV