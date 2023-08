Fedasil introduit une demande de permis pour transformer le home Sebrechts en un centre d’hébergement

On pensait le dossier opposant la commune de Molenbeek à Fedasil concernant l’implantation du centre d’accueil Fedasil dans l’ancien home Sebrechts clôturé avec la décision de justice en août 2022 favorable à la commune en août 2022. Un an plus tard, il n’en est rien. Après un recours devant les tribunaux infructueux, Fedasil a désormais introduit une demande de permis afin de modifier l’affectation de l’ancienne maison de repos ayant une capacité de 196 personnes à un centre d’accueil des demandeurs de protection internationale. Il faut dire que l’agence fédérale se retrouve avec un encombrant bébé dans les bras depuis sa défaite face à Molenbeek dans les tribunaux, puisqu’un bail emphytéotique à hauteur de douze millions d’euros avait été noué avec la société propriétaire des lieux.