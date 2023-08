Mike, le père du bébé abandonné dans un lavoir d’Anderlecht, se confie: "Je veux récupérer Chloé le plus vite possible"

À lire aussi

Il explique que la relation avec la maman avait duré 6 mois et qu’ils s’étaient séparés avant la naissance de Chloé. “Je lui ai demandé si elle voulait cet enfant, si elle se sentait prête et elle a m’a répondu 'oui'. On a décidé de s’en occuper ensemble même si on n’était plus un couple “, confie-t-il.

Mike affirme également avoir discuté avec elle par téléphone mais que celle-ci n’aurait pas donné d’explication à son geste. “Cela ne faisait que 2 jours qu’elle gardait la petite seule lorsqu’elle l’a laissée comme ça au lieu de me la ramener chez moi, à Jette”, détaille-t-il.

La police de Bruxelles Midi a conseillé à Mike de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille afin de faire valoir ses droits auprès du tribunal de la jeunesse.