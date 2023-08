À Bruxelles, des camions transportent chaque mois 2 000 tonnes de déchets organiques vers la Flandre, à 110 km

Les débuts sont quelque peu chaotiques. Mais si des couacs persistent, la réforme est parvenue à augmenter le volume de déchets organiques et alimentaires ramassés dans la capitale.

”Sur les déchets alimentaires, la situation est en constante progression, pointe Adel Lassouli, porte-parole de Bruxelles propreté. Le message commence à bien passer, même s’il existe encore des points d’amélioration sur les horaires, mais aussi sur le cas de sacs sortis après le passage du ramassage. Des discussions sont prévues avec les communes.”

Selon le cabinet d’Alain Maron (Écolo), ministre bruxellois de la propreté publique, en juin 2023, Bruxelles Propreté a collecté 2 195 tonnes de déchets organiques, contre 1 257 tonnes en juin 2022. L’augmentation atteint 75 % depuis l’instauration du tri obligatoire. Le gouvernement bruxellois s’est ainsi fixé pour objectif de collecter 25 000 à 30 000 tonnes de déchets alimentaires chaque année d’ici à 2026 (11 000 tonnes en 2022).

Ces déchets ne représentent qu’une fraction de ceux que collecte la Région. A titre de comparaison, quelque 200 000 tonnes de déchets résiduels (les fameux sacs blancs) sont récoltées et incinérées chaque année dans la Région, par Bruxelles-Energie.

Le tri sélectif répond à une logique précise. Jusqu’à mai 2023, les déchets alimentaires représentaient 40 % du volume collectés dans les sacs blancs. L’un des objectifs de la réforme est de limiter d’un tiers d’ici 2030 la quantité de déchets qui finissent à l’incinérateur, et dégagent des gaz à effet de serre.

On n’y est pas encore, mais une tendance est amorcée, selon Bruxelles propreté. “Nous constatons depuis le 15 mai une baisse des déchets résiduels, donc du volume des sacs blancs qui arrivent à l’incinérateur. Nous n’avons pas encore de chiffres précis. Mais il est vrai que pour l’instant, cette baisse n’est pas du même ordre que la hausse des volumes de déchets organiques.”

L’angle mort de la réforme

Que deviennent ces déchets organiques, censés échapper à l’incinérateur ? C’est pour l’instant l’un des angles morts de la réforme.

Le gouvernement prévoit la construction d’une usine de biométhanisation, à Haren. Cette usine produira notamment de l’énergie renouvelable sous la forme de biogaz.

La station n’est toutefois attendue que pour 2026. “Dans l’intervalle, les déchets alimentaires des Bruxellois sont traités par Veolia, et acheminés vers deux centres de traitement à Ypres (Flandre-Occidentale), où ils contribuent déjà à produire du compost et de l’énergie verte”, précise la porte-parole d’Alain Maron.

Le transbordement, le transport (à 110 km de Bruxelles) et le traitement par biométhanisation représentent 260 000 euros par mois (118 €/tonne) ou plus de trois millions d’euros par an, à la charge du contribuable bruxellois.

guillement C’est décourageant qu’on force les Bruxellois à trier leurs déchets, tandis que les pouvoirs publics ne sont pas capables de les utiliser efficacement. Une unité de biométhanisation, c’est aussi la production d’électricité, de gaz, c’est un cercle vertueux."

”Il est décourageant de constater que les Bruxellois sont forcés à trier leurs déchets, tandis que les pouvoirs publics ne sont pas capables de les utiliser efficacement. Une unité de biométhanisation, c’est aussi la production d’électricité, de gaz, c’est un cercle vertueux, souligne Christophe De Beukelaer (Les Engagés), député bruxellois. Et la réforme va coûter de plus en plus cher aux Bruxellois, quand elle atteindra son rythme de croisière. Il serait quand même préférable de ne pas dépenser cet argent pour évacuer des déchets, et de garder ces emplois à Bruxelles. D’autant plus que, sur l’usine de biométhanisation, on prend beaucoup de retard. On n’y sera jamais en 2026.”

Dans une réponse parlementaire récente, Alain Maron assure cependant que “l’objectif de d’une mise en service en 2026 est toujours d’actualité”.

Une usine, oui, mais pourquoi si tard ?

Pourquoi, quoi qu’il en soit, ne pas avoir fait coïncider l’ouverture de cette usine avec l’entrée en vigueur de la réforme des collectes ?

”Cela aurait été préférable, reconnaît le porte-parole de Bruxelles-propreté. Mais s’il avait fallu attendre 2026 pour le tri des déchets alimentaires, on aurait raté le coche. D’autant qu’il s’agit d’une obligation européenne (dès le 31 décembre 2023).

”Ce dossier a été débloqué sous cette législature, alors qu’il était en stand-by à notre arrivée, prolonge le cabinet du ministre bruxellois de l’Environnement. “Nous avons pris des décisions importantes, sur la localisation, le montage juridique et financier. L’objectif est à présent d’aboutir pour 2024 à la sélection d’un consortium pour la conception, la construction et la mise en service de l’unité de biométhanisation.” Le plus tôt sera le mieux.