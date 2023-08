Faire son mariage civil en plein air, une formule qui gagne du terrain en Région bruxelloise : voici la liste des localités où c’est possible (PHOTOS)

Avec une saveur “historique” pour la commune : il s’agit là du premier mariage civil en plein air. “On trouve ça génial. Aucun de nos amis n’a déjà fait un mariage à l’extérieur… mais on a dû attendre jusqu’à la dernière minute pour être sûrs du temps”, sourit la mariée. “À refaire, je le refais direct.”

Une formule que le bourgmestre Christian Lamouline (Les Engagés) espère voir davantage dans les cérémonies. “Des personnes vont se marier à Bali, en Thaïlande, sur des plages au soleil couchant… Mais on peut aussi le faire ici à Berchem-Sainte-Agathe sous les arbres, dans un parc vert. Cette possibilité est un atout”

Déjà un “succès” à Uccle et Saint-Josse

En Région bruxelloise, Berchem n’est pas l’unique commune à proposer cette formule. Dans cinq autres entités, il est possible de faire son mariage civil dehors.

Dans quelle commune peut-on se marier en plein air ? ©IPM Graphics

C’est assurément Uccle qui a joué un rôle de pionnier en la matière. “J’ai créé ça en 2016”, se rappelle le bourgmestre Boris Dilliès (MR). Et la formule dans le charmant parc de Wolvendael rencontre un “franc succès” avec une trentaine de célébrations en plein air par an. “Cela laisse des souvenirs extraordinaires.” Les cérémonies extérieures se font généralement après les mariages à l’intérieur, avec également une journée spécifique dédiée au plein air. “S’il pleut, le plan B reste la maison communale. Mais on a déjà fait un mariage avec un parapluie.”

Boris Dilliès pendant un mariage en plein air... finalement pluvieux. ©D.R.

À Saint-Josse aussi, les mariages peuvent être célébrés à la demande dehors, dans le jardin de l’hôtel de ville. “Un succès car c’est un cadre champêtre dans la ville et avec une belle atmosphère”, constate Emir Kir, qui en compte également une trentaine par an.

Un mariage dans la cour de Saint-Josse. ©D.R.

Au Bois de la Cambre ou parc Royal

La possibilité existe dans d’autres entités… mais avec moins de succès. À Bruxelles-Ville, il est possible de se marier au Bois de la Cambre, au Parc Royal et au Parc d’Osseghem… mais les Bruxellois préfèrent visiblement le faste de la Grand-Place aux parcs. Seuls deux mariages ont en effet été célébrés depuis 2018 en plein air, au parc d’Osseghem.

À Woluwe-Saint-Pierre, ce n’est arrivé qu’une seule fois, raconte le bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés). “C’était au Parc de la Woluwe. C’est la seule demande que j’ai eue en dix ans. C’est moins évident mais tout est toujours possible.” À Ixelles, le règlement le permet… mais encore aucune demande.

Niveau prix, ça varie. À Ixelles, on prévoit “un surcoût” pour les raisons logistiques de personnel et de mobilier. 158€ sont demandés en plus à Berchem. À Saint-Josse, pas de variation de prix. Idem à Uccle, grâce à une formule minimaliste. “On ne fournit que les tables et chaises des mariés et témoins. Les mariés prennent alors en charge les aspects techniques, appellent des amis… et tout se passe toujours très bien”, explique Dilliès, pour qui ces cérémonies “ne sont pas compliquées à mettre en place”. “C’est une question de volonté politique. Il faut accepter de dépoussiérer certains aspects du mariage civil.”

Deux localités ne proposent pas encore la formule, mais y songent sérieusement. À Etterbeek, il devrait être possible à l’avenir aux mariés de se dire oui au Jardin Jean-Félix Hap. À Ganshoren, “différentes pistes de lieux sont à l’étude, dont le château de Rivieren”, nous informe le bourgmestre Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés).

"Privilégier le fond au fun"

Si plusieurs communes de la capitale ont épisodiquement officié à l’extérieur pendant la crise sanitaire, la plupart des entités limitent les cérémonies à la salle du conseil ou autre lieu d’apparat. “On a eu une réflexion au sujet d’éventuelles cérémonies en plein air. Mais la logistique allait être contraignante. On a un beau lieu, le château Malou, et on veut privilégier le sens de l’engagement, privilégier le fond au fun”, explique l’échevine Jacqueline Destrée-Laurent de Woluwe-Saint-Lambert.

Parmi les souvent raisons évoquées par les communes : la mise à disposition de lieux déjà exceptionnels. Pensons notamment aux prestigieux hôtels de ville de Bruxelles, Schaerbeek, Ixelles et Saint-Gilles. “À Jette, on dispose de l’abbaye de Dieleghem. On fait le mariage à l’intérieur, et les gens vont ensuite souvent prendre les photos à l’extérieur”, constate l’échevin Mounir Laarissi (LE).

"On a déjà eu un couple déguisé en dinosaures"

Outre le plein air, les mariages bruxellois sont parfois pleins de surprises… “On a déjà eu un couple déguisé en dinosaures”, se rappelle la bourgmestre forestoise Mariam El Hamidine (Ecolo). “On autorise également les animaux. On a donc déjà vu un chien apporter les alliances, accrochées à son collier. C’était très mignon.”

Plusieurs communes proposent elles-mêmes l’une ou l’autre originalité. À Koekelberg, il est par exemple possible de faire un mariage en bruxellois. “Cela permet de donner une dimension patrimoniale au bruxellois comme langue”, indique l’échevin Aouasti (PS). À Schaerbeek, le dernier samedi du mois, les jeunes musiciens de l’académie viennent animer les cérémonies. “Le jour le plus demandé”, se réjouit Quentin van den Hove (Open-VLD). À Anderlecht, une “semaine de l’amour” a lieu au moment du 14 février.