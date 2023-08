La Foire du Midi 2023 dépassera le million de visiteurs : "sans la météo, on aurait eu une année extraordinaire"

croustillon , foire du midi , test , meilleur , gagnant ©cameriere ennio

Un très bon cru donc, proche du record de 2019. Malgré la météo peu favorable, la Foire du Midi dépassera le million de visiteurs cette année. Au jeudi 17 août, 972.355 visiteurs y ont passé au moins une heure de leur temps. Il reste un week-end à tirer, dont le très prisé dimanche à prix réduits. “On se dirige vers une très bonne édition”, se réjouit l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain (Defi). “Bien mieux que 2022 et très proche du record de 2019.”

Les 20 et 21 juillet, les meilleurs jours

Pour mémoire, cette édition 2023 est la première sans aucune restriction depuis la crise Covid. Les deux meilleurs jours furent les 20 et 21 juillet, avec plus de 45.000 personnes chaque jour sur le champ de foire, sachant qu’une bonne journée tourne autour des 30.000 visiteurs.

La Foire avait attiré 663.139 visiteurs en 2022, 500.496 en 2021, 1.122.947 en 2019. En 2020, elle avait été annulée à cause du Covid.

Sans surprise, les Bruxellois sont les plus nombreux à fouler le pavé de la Foire : 650 825 visiteurs. Plus précisément encore, les habitants de Bruxelles-Ville représentent un tiers des visiteurs belges, suivis par les Saint-Gillois, les Anderlechtois, les Molenbeekois et les Forestois.

À lire aussi

La très grande majorité vient d’ailleurs de Belgique, avec 869 376 visiteurs sur le quasi-million contre 109.972 étrangers, preuve que la Foire du Midi dispose encore d’un gros potentiel vis-à-vis de la clientèle étrangère. En détail, on y vient surtout de France (27 000 visiteurs) puis du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d’Allemagne et d’Italie.

"Une amélioration de la sécurité"

En matière de sécurité aussi, l’édition 2023 semble être un bon cru. “Les rapports de police font état d’une amélioration de la sécurité. Aucun incident majeur n’a été relaté, aucun accident n’est survenu. "À part quelques vols dans les caravanes, nous n’avons pas subi de bagarre, etc.”, poursuit Fabian Maingain.

Mis en cause en début de Foire, le niveau sonore n’a pas non plus été épinglé par Bruxelles Environnement dont le contrôle réalisé fin juillet n’a pas constaté de niveau de bruit supérieur au règlement de la Foire. Pour mémoire, la Ville de Bruxelles a mis en place son propre règlement sonore. Un contrôle du bruit chez les riverains, toujours mené par Bruxelles Environnement, n’a pas encore livré ses résultats.

À lire aussi

De nombreux riverains du bas de la Foire ont néanmoins porté plainte. Bruxelles Environnement en a reçu 14 cette année. Goedele Desmet a bien subi le bruit même si elle a eu “l’impression que les forains ont baissé un peu la musique amplifiée.” Elle aussi a porté plainte. “Les jours de pluie, ça allait. Par contre, ces derniers jours de beau temps, c’était de nouveau très dur. Et je ne suis pas en première ligne. Je plains vraiment les habitants à front de rue. Le bruit venait surtout des forains qui crient dans leurs micros et des cris des visiteurs.”

Membre du comité de riverains, Goedele Desmet rappelle encore que la Ville de Bruxelles a bien autorisé l’augmentation du niveau sonore à 95 dB moyennant la mise en place d’un sonomètre “alors que la législation régionale impose du 85dB”.