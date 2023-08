"Il est âgé entre 30 et 40 ans. Il a la peau noire, mesure 1m65, a les cheveux noirs et un bouc grisonnants et une moustache noire. Il portait un pantalon en jeans bleu, un sweat gris-bleu de marque "Snickers", une casquette noire de marque Nike, des chaussettes noires avec quatre petits carrés rouges et des bottines de marque Solid Gear, pointure 42."

Les personnes ayant des informations au sujet de cette personne sont invitées à prendre contact avec les forces de l'ordre, via le site ou le numéro 0800/30.300.