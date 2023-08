Barre du million de visiteurs finalement atteinte pour la Foire du Midi : un succès proche de l'année record de 2019

Le bilan final de cette édition ne pourra cependant être établi que lundi.

À lire aussi

Quelque 972.355 Bruxellois se sont rendus cet été à la plus grande fête foraine du pays, tandis que 109.972 amateurs d'attraction sont arrivés des quatre coins du pays.

Un pic de fréquentation a été enregistré les 20 et 21 juillet, avec plus de 45.000 visiteurs. Les heures de soirée ont été les plus prisées par les fans de fête foraine, qui ont afflué en masse entre 20h00 et 22h00.

À lire aussi

Le succès a donc été au rendez-vous cette année, comparé aux éditions précédentes. En 2021 et 2022, la Foire n'avait attiré respectivement que 500.496 et 663.139 personnes. "Le bilan provisoire, pour l'édition 2023, s'élève à 972.355 visiteurs, un chiffre qui se rapproche de plus en plus des 1.122 974 visiteurs de 2019", s'est réjoui M. Maingain.

Ce dernier s'est dit "particulièrement satisfait" du cru 2023 : "Pour la première fois depuis la crise du coronavirus, nous avons franchi le cap du million de visiteurs. De nombreux Belges ont fait le déplacement vers la Foire du Midi, en grande partie grâce aux conditions météorologiques favorables", a-t-il déclaré.

Toujours selon l'échevin, Bruxelles Environnement ainsi que les organisations locales et environnementales estiment qu'un "meilleur équilibre a été trouvé entre l'expérience proposée par la Foire et le respect des normes sonores". "Aucune infraction aux normes sonores n'a été relevée, bien que certaines attractions aient posé quelques problèmes. En termes de sécurité, la situation s'est également améliorée", a assuré M. Maingain.