La maquette de la Basilique de Koekelberg va avoir 100 ans : un appel aux dons lancé pour récolter les 20.000€ nécessaires à sa restauration

Au total, 20.000€ sont nécessaires pour rénover la maquette réalisée par l’architecte de la Basilique, Albert Van Huffel et primée au Grand Prix d’Architecture de Paris en 1925.

La maquette est visible au sein de la Basilique. “À l’issue de son nettoyage et sa réhabilitation, la maquette reprendra sa splendeur et pourra également participer à des projets d’échange dans toutes les capitales européennes”, indique l’institution.” L’Atelier bruxellois Constantino réalisera les travaux. C’est une entreprise familiale qui travaille sur des modèles réduits depuis 50 ans et combine des techniques traditionnelles avec des procédés modernes.”

L’appel aux dons se fait via la Fondation Roi Baudouin. “Début des travaux dès que 50 % du montant total a été obtenu.”

