Course-poursuite dans une voiture volée avec un enfant et une femme enceinte à bord à Saint-Gilles : le conducteur relaxé

Le conducteur sort du véhicule et prend la fuite alors que les policiers le mettent en joue. Ils ne feront pas feu, l’homme est intercepté quelques mètres plus tard, plaqué au sol, ventre à terre. Dans la voiture, une femme enceinte, et un enfant de moins de dix ans. À la terrasse du café La Pompe, tout le monde a filmé la scène avec son téléphone, choqué de ce qui vient de se passer.

©D.R.

Une voiture volée

Le véhicule, immatriculé en France, avait attiré l’attention d’une patrouille quelques minutes plus tôt à hauteur du Fort Jaco, chaussée de Waterloo. Les agents se rendent compte qu’il s’agit d’un véhicule volé, et demandent au conducteur de se garer pour le contrôler. Ce qu’il fait avant de reprendre la fuite.

“Il a grillé plusieurs feux et refusé plusieurs priorités, mettant la vie d’autrui en danger”, explique le porte-parole de la zone Marlow. Toutes les zones limitrophes sont appelées en renfort pour intercepter le fuyard. Ce n’est qu’après l’arrestation que les forces de l’ordre s’aperçoivent qu’une femme enceinte et un enfant de moins de dix ans étaient à bord du véhicule. Le pire a été évité, ce 14 août à Saint-Gilles, au vu de la dangerosité de la scène.

Le suspect était positif au test de stupéfiants. Il a été relaxé après audition. La femme et l’enfant à bord du véhicule ont été conduits à l’hôpital, mais aucune blessure n’est à déclarer.