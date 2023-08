Drame boulevard du Midi : la femme toujours dans un état critique, l’homme arrêté pour “suspicion de tentative de meurtre”

Ce dimanche en fin de journée, la Foire du Midi a été le spectacle d’un sordide drame aux alentours de 18h, non loin de la Porte de Hal. Un homme visiblement tombé du 3e étage d’un immeuble, en sang et présentant des blessures au couteau. À l’étage, une femme entre la vie et la mort. Sous les yeux de centaines de personnes présentes en raison du beau temps et des promotions en vigueur en ce dernier jour de foire.