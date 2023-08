Formation en alternance : Et si l’on donnait la parole aux apprenant(e)s ?

Nora (43 ans) termine sa formation à l’efp. Elle vient de rendre son mémoire. Le sujet de son TFE : “Artiste Digital Print”. La jeune femme a dû réaliser une charte graphique et une maquette de site internet pour une artiste. Ce travail est le résultat d’un parcours d’apprentissage sur trois ans. Elle nous explique : “En sortie de crise sanitaire, j’avais envie de donner un autre sens à ma vie. Le confinement m’a permis de me poser et de réfléchir. J’avais déjà eu l’occasion de suivre une formation sur la Suite Adobe et j’ai vraiment accroché. Je me suis donc dit : pourquoi pas designeuse ? ”. Nora a alors cherché sur le web une formation qui pouvait lui convenir, mais tout en étant directement immergée dans la pratique. Cet élément était important pour elle. “L’alternance est, en effet, un atout indéniable lors d’une reconversion d’une professionnelle car cela permet d’acquérir de l’expérience rapidement tout en apprenant un autre métier avec des conseils de formateurs éclairés par la réalité du terrain. Et le stage peut aussi aboutir à une embauche par la suite”. Son choix s’est porté sur la formation en designeuse UX/UI. Nora a aussi passé son diplôme de Gestion pour devenir chef d’entreprise. “Cela me permettra de devenir freelance, si je le désire par la suite”. Pourquoi ? “Je suis française, ma famille réside en France. Je bouge beaucoup et j’aime voyager. Quoi de plus flexible que le numérique pour exercer un métier nomade”. Et pourquoi l’efp ? “L’avantage de ce centre de formation, c’est qu’il y a une mixité des âges, on peut se retrouver en formation avec des personnes de la vingtaine comme des personnes de la cinquantaine. Donc, il n’y a pas de crainte de retourner tard sur les bancs de l’école. Il n’est jamais trop tard d’ailleurs”.

©EFP

Louise : une quête de sens

Louise (31 ans) est diplômée en sciences géographiques. Après quelques années d’expérience professionnelle dans le domaine, le confinement d’un bureau a commencé à lui sembler trop étroit. “Je commençais à tourner en rond. Le côté administratif du métier me pesait de plus en plus. J’avais besoin d’action, de terrain, de sens. Bouger… ”. Louise consulte alors la liste des métiers actuellement en pénurie. Autant trouver son bonheur dans un secteur qui recrute. “J’aime les mathématiques et la physique. J’aime cette logique. J’ai donc rapidement concentré mes recherches sur les métiers du bâtiment. Et puis, je voulais aussi me garantir une certaine sécurité économique. Des électriciens, on en demande tout le temps et il en manque”. Le métier d’électricienne s’est donc imposé naturellement à Louise. Mais d’autres motivations la guidaient également. “Comme beaucoup de personnes de ma génération, je me sens impliquée dans la préservation de notre planète : énergies renouvelables, recyclage, durabilité. Exercer ce métier va me permettre d’apporter ma petite pierre à l’édifice en donnant la préférence à des matériaux durables”. Louise a aussi suivi la formation Chef d’entreprise. Et pourquoi à l’efp ? “Entre formation théorique, pratique, stage et métier, je n’ai vraiment pas trouvé une école plus complète ! ”

©EFP

85 % d’emploi en fin de formation

D’après de nombreuses études d’insertion, plus de 85 % des apprenants ont un emploi dans les six mois qui suivent la fin de la formation dont la toute grande majorité en CDI à temps plein. La répartition hommes/femmes est différenciée selon les filières. En formation apprentissage-jeune, le centre recense 76 % d’hommes et 24 % de femmes. En formation adulte, la répartition est de 45 % de femmes et 55 % d’hommes. Accueillant plus de 7000 personnes par an, l’efp, le centre de formation en alternance à Bruxelles, propose, en partenariat avec le sfpme, une large palette de formations qui ouvrent la porte à plus de 95 métiers. Elles s’adressent aux jeunes, aux adultes, aux chercheurs d’emploi et aux salariés en quête de nouveaux défis.

Un métier pour chacun

S’il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des métiers accessibles, il existe des formations en alternance pour quasiment tous les métiers tant les offres sont multiples. Les secteurs qui cherchent à recruter sont, entre autres : l’hôtellerie-restauration, la construction et les travaux publics, les entreprises de logistique, l’automobile, les services à la personne, les métiers de la santé, le numérique ou encore le commerce.

Vous cherchez un emploi qui offre de réelles opportunités professionnelles ? Vous avez envie de réorienter votre carrière ? Vous avez trouvé la formation qui vous correspond, mais vous n’avez pas encore d’école ? Les témoignages de Nora et Louise vous ont convaincus ? Alors il ne vous reste plus qu'à vous inscrire à l’efp ! Pour cela, il faut choisir votre filière sur : www.efp.be . Clôture des inscriptions : fin octobre 2023.