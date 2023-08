Immobilier: jusqu'en 2005, Ganshoren et Ixelles affichaient quasiment les mêmes prix... Qu'en est-il aujourd'hui ? (INFOGRAPHIE)

Au début des années 70, le prix médian d’une maison récente et… carrelée de Ganshoren était au même niveau que celui de son homologue ancienne et parquetée d’Ixelles ! Une analogie qui s’explique tant par le succès des premières que par l’insuccès des secondes auprès des ménages. Pour cause de choc pétrolier (1973), ils bannissaient les hauts plafonds moulurés et les grandes portes-fenêtres mal isolées au profit de plafonds bas et de double vitrage. En souvenir des sixties où seule la modernité comptait, ils rêvaient de cuisine équipée, de chauffage central… Pour des raisons démographiques, avec un nombre de plus en plus réduit d’enfants par ménage (“révolution contraceptive” des années 60, fin du “baby-boom” en 64, avènement d’un “baby bust” avec une fécondité en deçà du niveau de remplacement à partir de 1972), ils négligeaient les grandes maisons de maître.

guillement Le succès d'Ixelles s'est fait sur le tard. Il a été porté par deux publics."

Dégringolade du top 3

En 1975, dans les tablettes de Statbel, l’office belge de statistique, Ganshoren, 4e commune la plus chère de la Région bruxelloise, dépasse largement Ixelles (10e). En 1980, la même Ganshoren monte même sur la 3e marche du podium juste après les deux Woluwe. En 1985, la commune du nord de la capitale commence à perdre des points, alors qu’Ixelles commence à en gagner. Mais il faudra attendre le début des années 2000 pour que le duel entre ces deux communes tourne à l’avantage d’Ixelles, qui passe en 7e position en 2005, en 3e en 2010 et devient n° 1 des prix médians en 2015 et 2020, alors que Ganshoren, ces mêmes années tombe à la 16e ou 17e place sur 19, au mieux 13e en 2020.

Riches Français et colocataires nantis

Ce scénario ne laisse pourtant absolument pas perplexes les professionnels de l’immobilier. “Le succès d’Ixelles s’est fait sur le tard”, sourit Aymeric Francqui, administrateur délégué du réseau d’agences immobilières Latour&Petit. “Porté par deux publics.”

D’une part des investisseurs qui voyaient ses grandes maisons sous le prisme de la division en petits appartements ou en kot d’étudiants, avant que le phénomène ne prenne de l’ampleur sous le nom de ‘coliving’.

D’autre part “l’arrivée, depuis le début des années 2000, des expatriés français (ils sont près de 11 000 aujourd’hui à Ixelles) qui tombent sous le charme de ses étangs, de son Val de la Cambre, de sa place du Châtelain, de son avenue Lepoutre…, pointe l’expert. Même si certaines poches sont plus populaires, la commune est une véritable concentration de biens exceptionnels. Les Français en ont aimé tant les maisons que les appartements que leurs propriétaires belges bradaient pour acheter dans les périphéries qui s’urbanisaient.”

guillement “Ixelles jouit également d’une ambiance particulière. Sorte de village urbain toujours animé, on y trouve de nombreux bars et restaurants branchés, des parcs, des places et des pièces d’eau au charme non négligeable”.

Si Ixelles reste très prisée, “avec des prix au mètre carré impressionnants, même dans le cadre de ventes de biens existants”, ajoute Aymeric Francqui, c’est, selon lui, grâce à sa position centrale, de part et d’autre de l’avenue Louise, qui offre à la fois la proximité du Bois de la Cambre, poumon de la ville, et du quartier Louise-Porte de Namur, connu pour son shopping de qualité. Mais aussi une architecture faisant la part elle aux maisons de maître début 20e siècle et autres appartements qui ne sont pas sans rappeler ceux des boulevards haussmanniens de Paris. “La commune jouit également d’une ambiance particulière, poursuit-il. Sorte de village urbain toujours animé, on y trouve de nombreux bars et restaurants branchés, des parcs, des places et des pièces d’eau au charme non négligeable”.

guillement “Ganshoren a perdu en homogénéité, coupée en deux qu’elle est par l’avenue Charles Quint. Sa localisation entre ring et Pentagone n’est plus un must.

S’il est de plus en plus difficile d’y acquérir de l’immobilier neuf, “des projets de rénovation totale y voient encore parfois le jour et trouvent acquéreur rapidement”, conclut-il.

Le Ring paye moins

Par comparaison, Ganshoren semble avoir fait le chemin inverse. “La commune a perdu en homogénéité, coupée en deux qu’elle est par l’avenue Charles Quint, déplore Patrick Balcaen d’Immo Balcaen, actif à Jette et à Ganshoren. Sa localisation entre ring et Pentagone n’est plus un must. Si j’ai dix demandes d’expats sur un an, c’est une grosse année. Il n’y a pas de rue commerciale digne de ce nom. Même le Basilix semble avoir du mal à attirer des enseignes diversifiées.”

“On est, à Ganshoren, dans une configuration de bâti très différente de celle d’Ixelles, poursuit l’agent immobilier. Même s’il présente des parties plus anciennes, plus rurales à la frontière avec Zellik, le parc immobilier est plus récent, datant des années 50 et 60. Soit des unifamiliales plus petites, qu’on ne peut pas diviser.” Les revenus cadastraux jugés modestes, c’est-à-dire sous la barre de 745 euros, et donnant lieu à des avantages en termes de droits d’enregistrement tout comme de précompte immobilier, ne sont pas légion mais ne sont pas rarissimes.

“Ce qui ne veut pas dire que le marché à Ganshoren se porte mal, loin de là, insiste Patrick Balcaen. On a très bien travaillé au cours du premier semestre de cette année. Les prix se maintiennent. Certes les acquéreurs sont plus frileux qu’avant, surtout quand il y a des travaux à faire ou s’il y a des problèmes urbanistiques, mais les signes avant-coureurs pour la rentrée sont positifs.”