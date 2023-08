Le casse-tête des parents du nord-ouest de Bruxelles pour inscrire leurs enfants en secondaire : "on casse la solidarité au profit de la compétition"

Sa nouvelle école primaire, à Jette, est en effet adossée à une école secondaire. Un changement d'école n'est jamais chose simple, mais la démarche se voulait stratégique et devait permettre à Louis d'augmenter ses chances d'intégrer l'école secondaire en question, pour laquelle la concurrence est rude.

"On habite à 200 mètres de l'école, ce qui était bon pour le coefficient 1 du décret d'inscription. On s'attendait pas à une modification du décret." En 2022, le calcul des huit coefficients est amendé par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et le poids du coefficient 1 (basé sur la distance entre le domicile et l'école secondaire) est diminué.

L'élève du nord-ouest envoyé... à Auderghem

"Au moment de changer Louis d'école, en cinquième primaire, on pensait avoir pris nos dispositions", relate Laurent. Mais au moment de remplir le formulaire unique d'inscription (FUI) et d'établir un classement des écoles souhaitées, le couple décide de mettre une école d'Auderghem en cinquième position sur la liste, à une heure de transports de son domicile. Simple "mesure de sécurité", mais personne ne se projette dans ce scénario, d'autant plus que la simulation - indicative - semblait positive.

Seulement voilà, au moment de recevoir les résultats, Louis écope du cinquième choix, et est treizième sur la liste d'attente de l'école à côté de chez lui. Et Laurent ne semble pas seul. Sur Facebook, un groupe rassemble environ 900 utilisateurs, qui témoignent et échangent des conseils. Vendredi, ils se sont adressésau politique à travers un courrier signé par le collectif "Enfants Non Admis" : "Dans le Nord et le Nord Ouest de Bruxelles, 80% des élèves de nos écoles n'ont obtenu aucun de leurs choix, même s'ils en ont mis 9! [...] Ce décret nuit considérablement à la mixité socioéconomique de nos communes et commence déjà à entamer leur mixité sociale en poussant les classes moyennes vers le sud, où leur enfants trouvent encore des places dans les écoles."

"Le malheur des uns..."

Le jeune Louis treizième sur la liste d'attente au début de l'été... et toujours troisième à quelques jours de la date fatidique du 21 août, où les listes sont définitivement validées... Il a même été proposé à Laurent de désinscrire préventivement Louis de l'école du sud de Bruxelles. Un pari risqué et l'élève serait sans école s'il ne s'avérait pas payant.

En cause : des élèves qui changent d'école, d'autres qui jettent l'éponge et valident une inscription ailleurs, où des recours non acceptés. "On doit tabler sur le malheur des autres, déplore Laurent. On casse la solidarité entre parents puisqu'on est en compétition."

Bien qu'il reconnaisse que le décret fasse sens, le papa pointe trois anomalies dans celui-ci. "D'abord, il y a eu un manque d'anticipation politique de l'évolution démographique. Ensuite, c'est un décret qui ne prend pas en compte les disparités géographiques", prenant l'exemple de la commune voisine, Berchem, qui n'a pas d'école secondaire. "Enfin, les écoles à mauvaise réputation gardent cette mauvaise réputation", analyse Laurent, se questionnant sur les envies réelles de son fils et ses camarades "d'aller dans leur dernier choix d'école".

"Au final, je suis fâché sur moi-même d'avoir changé Louis d'école en 5e. Tout ça pour un décret qui change. C'est d'une violence rare... Quelque chose est cassé dans notre rapport à l'école. On a même songé à retirer Louis d'un établissement, et à donner cours nous-mêmes..."