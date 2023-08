Le plus ancien marché annuel de Bruxelles est de retour : voici le programme du marché d’Anderlecht

Concours canin dans la cour de la Maison d’Erasme, démonstration de la Brigade canine de la police, kermesse, arts de rue, fanfare et bien évidemment sortie des géants… Tous les ingrédients d’une bonne édition sont réunis.

La ferme pédagogique revient également au Parc Central et le RSCA tiendra aussi son stand comme l’an passé. Les activités se dérouleront principalement de 10 à 18 h mais la soirée ne s’arrêtera pas là. Sur la place de la Vaillance, des concerts sont programmés dès 16h30 et jusqu’à 22h15. Sur scène, on retrouvera en fin d’après midi Les Déménageurs (groupe pour les enfants) suivis de Zénith et de DJ Daddy K.