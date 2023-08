L’accident de trop pour le tram 81 rue Wayez ? Voici les statistiques des huit dernières années sur l’axe anderlechtois

64 accidents depuis 2015

Depuis 2015, 64 accidents impliquant un tram ont eu lieu rue Wayez (4 en 2015, 9 en 2016, 11 en 2017, 10 en 2018, 6 en 2019, 8 en 2020, 9 en 2021 et 7 en 2023 de mars jusqu’au dernier de lundi). 2022 ne figure pas dans la liste puisque le tram n’a pas circulé pendant la réfection de la voirie et n’est revenu qu’en mars 2023.

Sur l’ensemble, un seul impliquait une collision directe entre le tram et un piéton, celui de cette semaine. Les autres sont le fruit d’une collision entre un tram et un véhicule. En dehors de celui de lundi, quatre accidents on fait des blessés “sérieux” depuis 2015 (en 2015, 2016, 2018 et 2019).

Une augmentation ? “Pas forcément”

Les chiffres semblent montrer une augmentation du nombre d’accidents depuis la réouverture au tram en mars dernier. Par exemple en 2017, nous sommes à 0,92 accident par mois en moyenne contre 1,17 pour le moment en 2023. Une augmentation donc… “Pas forcément” selon la Stib, qui nuance cette observation. Dans ces statistiques, il peut autant s’agir d’un “touche-touche” entre les pare-chocs du tram et d’une voiture que de rétroviseurs ou portières arrachés, voire d’une collision frontale. Difficile donc de voir si la rue est devenue plus dangereuse. Il n’est pas non plus spécifié qui est responsable de chaque accident.

La société de transports ajoute que les aménagements récents doivent être intégrés dans les habitudes des usagers. “Il y a toujours une période d’adaptation.” Concernant l’accident de cette semaine, une enquête de police est ouverte mais une autre enquête interne à la Stib suit aussi son cours. “Nous avons un responsable accidentologie qui étudie s’il n’est pas nécessaire d’ajouter des signalétiques par exemple. Cette enquête devra aboutir dans quelques semaines.”

Notons toutefois qu’en avril de cette année, une ambulance qui ne transportait aucun patient s’est retrouvée sur le flanc suite à une collision avec le tram 81, toujours rue Wayez. Les deux ambulanciers avaient été légèrement blessés mais pas au point d’être repris dans les données de la Stib comme un accident “avec blessé”. Déjà à l’époque, la question de la responsabilité n’avait pas été tranchée.

Que faire entre un véhicule d’urgence et un tram lancé à pleine vitesse ? “Des accidents de la sorte sont difficilement évitables. Il y a un conflit de priorité entre l’ambulance qui agit en urgence et le tram. Techniquement, le tram est prioritaire car beaucoup moins réactif dans son freinage,” nous déclarait-on alors, en se dédouanant totalement d’une responsabilité de mauvais aménagement du carrefour où a eu lieu le choc. La Stib précisait aussi que “le tram ne roule pas plus vite qu’avant.”

La victime de ce Lundi est, aux dernières nouvelles de mercredi, toujours hospitalisée. Elle a subi des opérations mais son état est stabilisé.