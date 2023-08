L’insécurité règne aussi à la Gare du Nord à Bruxelles: “Les riverains ont créé des milices armées pour se défendre”

À lire aussi

De l'autre côté du pentagone, à la gare du nord, la situation est moins médiatisée (pour le moment) mais semblable. A cela près que ceux qui sortent de la gare ne sont pas des touristes, mais surtout des travailleurs. En mars dernier déjà, la porte-parole de la zone de police locale expliquait la difficulté d'assurer la sécurité dans le quartier au vu des usages multiples qu'il représente. Lieu de travail, de vente et de consommation de drogues, de shopping ou de prostitution. Les travailleuses du sexe en font d'ailleurs les frais. "Leur sécurité n'est toujours pas établie, ni pour les travailleurs qui les accompagnent", commente Daan Bauwens de l'assocation Espace P.

"Ici, tuer quelqu'un, c'est un petit délit"

Adam (prénom d'emprunt) tient un commerce dans le quartier : "ici, tuer quelqu'un, c'est un petit délit". En quelques minutes, il fait l'inventaire d'un paquet de faits divers récents sur laquelle la presse ne s'est pas penchée. "Notre clientèle wallonne et flamande, même les travailleurs de la Silver Tower ne viennent plus." Meurtre à la machette, racket, arnaques de rue, "mais la police est présente, elle fait son boulot", mais reste débordée. C'est aussi l'avis du bourgmestre Emir Kir, qui a renforcé la présence dans le quartier au début de l'été, qui appelle le fédéral à répondre à la demande de l'accueil des réfugiés présents et de rénover la gare, afin de lui redonner un côté magistral et sécurisant. En attendant, Adam demande lui une justice plus ferme. "Les riverains ont créé des milices armées pour se défendre." L'escalade n'est plus si loin. "Et pourtant, aucun parti politique n'a une position claire et nette sur le quartier. Ils gagnent du temps pour les prochaines élections..."