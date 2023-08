"Toc Toc Nicole" : l'État Belge et Fedasil devront payer l’eau et l’électricité des squatteurs de la rue de la Loi

À lire aussi

Quatre mois plus tard, la justice de paix rend un jugement “inédit” aux yeux des avocats des occupants. L’État Belge et Fedasil devront s’acquitter des factures d’eau et d’électricité des occupants à Atenor, société de promotion immobilière et propriétaire des lieux. “L’État Belge et Fedasil ont commis la première faute, à savoir de ne pas avoir mis en œuvre à heure et à temps leurs obligations en matière d’accueil à l’égard de tous les demandeurs de protection internationale”, écrivent les défenses des demandeurs d’asile dans un communiqué.

Difficile, pour l’heure, de dire à combien chiffrent ces factures, le bilan sera fait une fois le bâtiment évacué, ce qui demeure une possibilité à partir du 31 août. Ce que l’on sait déjà, en revanche, c’est que “cela nous incite à ouvrir de nouvelles occupations”, confie Yan Verhoeven du collectif “Stop à la crise d’accueil”. “Si des situations similaires se reproduisent, il y aura des certitudes que les propriétaires seront indemnisés.”

"Indésirable d'intentionnaliser le squat"

De son côté, le cabinet de Nicole De Moor a annoncé faire appel à cette décision. "Il serait tout à fait indésirable d’institutionnaliser le squat des bâtiments. Nous ne pouvons pas organiser un centre d’accueil n'importe comment : un bâtiment doit avoir un permis pour une fonction résidentielle, il doit répondre aux normes en matière de sécurité incendie et il faut du personnel pour y travailler. Ce groupe cible peut également utiliser les places d'hébergement d'urgence organisées au sein des centres pour sans-abri de la Région de Bruxelles-Capitale et financées par le gouvernement fédéral. Une augmentation de la capacité à 1500 places a récemment été formellement approuvée par le Conseil des Ministres."