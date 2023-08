Huit véhicules de police et deux hélicoptères ont été mobilisés pour retrouver l’automobiliste et les passagers en fuite, mais sans succès. Quelques minutes plus tôt, les individus en questions étaient soumis à un contrôle par la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles pour des faits de trafic de stupéfiants.

Les occupants du véhicule ne l’entendaient pas de cette oreille et ont décidé de prendre la fuite, menaçant de heurter un des inspecteurs présents. Le policier s’en sort indemne.

La zone ratissée pendant deux heures

Le véhicule a été perdu de vue avant d’être à nouveau repéré sur le territoire de Vilvorde. “Des témoins ont affirmé que les occupants s’étaient enfuis dans une forêt. Le soutien aérien de la police fédérale a alors été sollicité, mais les suspects ont pu s’enfuir”, explique Ilse Van de Keere, de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, à nos confrères du Nieuwsblad. “La zone a été ratissée hermétiquement pendant deux heures, mais les occupants, qui avaient fui plus loin à pied, n’ont plus été retrouvés.”