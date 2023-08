Forest Sounds de retour à l’abbaye pour deux jours de concerts au cœur de Forest

On va danser les 1er et 2 septembre à l’abbaye de Forest. Le festival Forest Sounds, originellement implanté au Parc de Forest, a déménagé à cause des travaux qui y sont menés pour s’installer à l’abbaye. Côté musique, ça brasse large : drum&bass, trans, jazz, rock, afro caribbean… chacun y trouvera son compte au milieu des trois scènes et de la vingtaine de concert entrecoupés de Dj sets.