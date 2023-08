”Une grosse victoire pour préserver la Cité Moderne” : après les contestations, Berchem rachète le terrain où un grand bâtiment était prévu

À lire aussi

Le projet immobilier avait fait bondir des riverains, qui jugeaient le projet “démesuré” et qui s’étaient alors mobilisés via des pétitions. Un appel visiblement entendu.

”C’est une grosse victoire pour préserver la Cité Moderne”, commente le bourgmestre. Le terrain, que les propriétaires ne voulaient initialement pas céder facilement, a finalement été acheté à 1,7 million environ. Un prix sous l’estimation du Comité d’acquisition. Le mayeur ne le cache pas : l’achat a été rendu possible grâce au contrat de quartier, qui facilite une éventuelle expropriation et met des deniers régionaux au service de la commune. “Sans le contrat de quartier, on n’aurait peut-être pas pu négocier.”

Sur cet espace derrière la rue Openveld et donnant sur le terrain du Zavelenberg, la commune ambitionne de construire deux petits bâtiments d’installer “des équipements collectifs, qui manquent dans la Cité Moderne”. À savoir des salles polyvalentes, une entreprise à but d’emploi et des services de permanence. “On veut garder une taille et un volume qui ne sont pas écrasants, et qui s’intègrent dans la cité-jardin.”