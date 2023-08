12 mineurs bruxellois passent malgré eux la nuit dans la gare de Paris-Bercy, Flixbus refuse de rembourser la solution

”On monte dans notre correspondance à la gare de Paris-Bercy, raconte Magali, coordinatrice de la Maison des Jeunes et animatrice lors du voyage. Il est plus ou moins minuit trente, mais après quelques mètres, on se rend vite compte que le bus a un problème mécanique et qu’il sera impossible de rejoindre Bordeaux. On ne sort même pas de la gare, les chauffeurs nous obligent à sortir du bus, et nous disent que Flixbus va nous contacter.”

Deux heures passent, et le groupe patiente, assis dans le tunnel de la gare qui ne jouit pas de la meilleure réputation de la ville-lumière, loin de là. Il est presque trois heures quand la société de transports contacte les malheureux voyageurs : “Flixbus nous propose soit de trouver une autre compagnie, soit un train en deuxième classe, soit de nous rembourser une chambre d’hôtel à hauteur de 80 euros par personne”. En pleine nuit, et surtout en plein juillet, aucun hôtel ne sait accueillir le groupe qui attend jusque 5 h 30 du matin pour se rendre à la gare Montparnasse et tenter de sauter dans un train : en vain… Il y a une semaine de délais.

Un plan B à 4400 euros

Le jour est déjà bien levé sur Paris. Et à l’heure du petit-déjeuner, l’équipe n’a pas fermé l’œil et est à bout. “On commence à chercher un bus privé”, car pour attendre un autre Flixbus, il fallait attendre 23 heures, soit 24 heures à poireauter. À 10 heures, une société de transports embarque les jeunes direction le village du sud qui les attend. Prix de l’opération : 4 400 euros. “La Maison des Jeunes ne fait aucun bénéfice sur ce voyage, ce qui veut dire qu’ici, on sera en déficit.” Un déficit que Flixbus ne compte pas couvrir malgré la panne technique subie par son bus, et le fait qu’aucune solution proposée ne soit sérieusement envisageable pour les jeunes bruxellois.

La société de transports accepte, naturellement, de rembourser le trajet de bus qu’elle n’a pas couvert, mais s’arrête là sous couvert qu’une solution alternative – et non proposée- a été choisie. La position ne plaît pas à la commune d’Etterbeek, dont la maison des jeunes dépend, et le bourgmestre – qui a la jeunesse pour compétence – Vincent De Wolf (MR) se dit prêt à aller plus loin. Pour preuve : le collège etterbeekois a désigné un avocat qui va envoyer une lettre de mise en demeure à Flixbus. “Ces faits sont intolérables et scandaleux, assène le bourgmestre, qui parle d’une violation contractuelle évidente.” Au regard de la nuit passée dans les “conditions épouvantables” que l’on connaît et de la perte d’une journée de voyage, des dommages adéquats seront demandés, sinon quoi “on ira au procès”, promet le libéral.

Contactée à maintes reprises, la société de transports n’a pas répondu à nos sollicitations.