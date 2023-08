25 % d’élèves ont déjà doublé à Woluwe-St-Pierre, 56 % à St-Josse : d’une commune à l’autre, le redoublement varie drastiquement (INFOGRAPHIE)

Comme toujours, les données générales occultent des réalités locales plus diverses. Entre les communes, le taux de redoublement varie drastiquement. Les lignes de fracture sont claires et sont, grosso modo, celles du communément appelé “croissant pauvre” bruxellois.

©IPM Graphics

C’est dans le sud de la capitale qu’on retrouve les taux de retard scolaire les plus bas : 25 % des élèves sanpétrusiens du secondaire ordinaire ont déjà doublé, 30 % à Auderghem. À l’inverse, les communes avec le plus haut taux de redoublement chez leurs étudiants sont Saint-Josse (56 % des élèves du secondaire ordinaire ont un retard secondaire), Schaerbeek (51 %) et Molenbeek (49 %).

”Le système reproduit les inégalités sociales”

Ces données n’étonnent nullement la Fédération des Parents et des Associations de Parents (Fapeo), qui constate, comme d’autres, ce lien entre situation socio-économique et redoublement. “On a un système terriblement inégalitaire”, commente Véronique de Thier.

À lire aussi

Le constat est partagé par Caroline De Pascale, doctorante-assistante en sociologie de l’éducation à UCL. “Plus l’indice socio-économique de l’établissement est faible plus le taux de redoublement augmente. L’école reproduit les inégalités sociales de la société.” Selon cette spécialiste, le redoublement est en effet “un phénomène multiple”, qui ne prend pas uniquement en compte les apprentissages.

Contacté, le cabinet de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), assure : “il n’y a aucune corrélation directe entre le lieu de domicile d’un élève et ses résultats scolaires. En revanche, les performances scolaires sont, en FWB, beaucoup trop dépendantes du niveau socio-économique des familles. Les enquêtes Pisa mettent très bien cela en évidence. L’écart de compétences entre les 25 % d’élèves issus des milieux les plus favorisés et les 25 % issus des milieux les moins favorisés équivaut à 3 années d’études.” Un chiffre relativement stable depuis le début du siècle.

À lire aussi

”Pas une fatalité”, assure Désir

”Pourtant, ce phénomène n’est pas une fatalité, les inégalités peuvent être corrigées”, assure le cabinet Désir, qui dit placer cette problématique au cœur du vaste Pacte d’Excellence.

Le Pacte prévoit, nous indique l’administration communautaire, de “diviser le redoublement par 2, d’ici 2030”. Parmi les mesures pour y parvenir, le “pilotage” des écoles, des investissements dans le maternel, le fameux “tronc commun” et un meilleur suivi des élèves. Mais l’administration ne le cache pas : il faudra “quelques années” avant de pouvoir “mesurer les effets” du Pacte…