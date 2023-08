À Anderlecht, Molenbeek, Saint-Gilles, les grandes ambitions du PTB dans les communes bruxelloises: "On est en train de se préparer"

Le parti d’extrême gauche a aussi fait comprendre qu’il ne prévoyait pas de gouverner ni au Fédéral ni dans les Régions. Il n’y aura donc pas de Grand Soir en 2024. Même si, au niveau communal, le PTB se dit prêt-enfin- à se salir les mains.

La Région Bruxelles-Capitale est particulièrement ciblée. Le PTB y convoite trois, voire quatre communes.

Il y a Saint-Gilles, l’un des communes les plus à gauche du pays, où les dynamiques actuelles pourraient coûter au PS sa majorité absolue.

”Il faut savoir que plusieurs membres du parti vivent à Saint-Gilles, dont des membres de la famille Pestiaux (Ndlr : David Pestieau est directeur politique du PTB). Le siège du PTB est très proche également. On voit que le PTB utilise à Saint-Gilles les campagnes nationales du parti, avec une grande présence marketing. Loïc Fraiture, leur fer de lance communal, est proche des instances nationales et a de grandes ambitions”, pointe Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles.

Il y a Molenbeek où le PTB, emmené par Dirk Block, a arraché 7 sièges en 2018. La grande alliance de gauche avec le PS (17 sièges) avait déjà été discutée en 2018 avec la future bourgmestre Catherine Moureaux, sans aboutir. Mais le parti dispose dans cette commune d’un terreau fertile pour se rendre politiquement incontournable en 2024.

Il y a Schaerbeek, où la majorité est en souffrance.

Il y a Anderlecht, où le PTB a obtenu 7 sièges en 2018. Le PS y conserve 16 conseillers communaux tandis qu’Ecolo, qui gouverne avec les socialistes, n’en a que 8. Un basculement d’alliance, mathématiquement, est fort envisageable. “Je n’ai aucun souci, intellectuellement, à faire un accord de gauche avec le PTB après les élections”, assure Fabrice Cums (PS), bourgmestre d’Anderlecht. “Mais reste à voir si c’est réaliste. Je ne suis pas persuadé qu’ils quitteront le confort de l’opposition.”

Fabric Cums incarne la voix de ceux qui, nombreux au PS en se remémorant les négociations infructueuses de 2018 à Molenbeek ou Charleroi, se montrent sceptiques.

”Ils veulent se payer la tête des socialistes”

”Ils veulent se payer la tête des socialistes et nous en avons marre d’être leur cible”, soupire Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles. “Tout qui veut aider notre politique de gauche constructive est le bienvenu. Mais comme dans le Muppet Show, ils sont au balcon à répéter inlassablement c’est la-men-table. Ce comportement est bizarre de la part de gens qui disent vouloir travailler avec nous.”

Le ressentiment ne guide toutefois pas une politique, assure Fabrice Cums, qui a pourtant essuyé, durant la mise en place du plan Good Move à Cureghem, des assauts vindicatifs du PTB. “Celui qui fait des exclusives définitives n’a pas compris comment on gérait un conseil communal.”

Les écologistes ne ferment pas non plus la porte, mais ne sont pas davantage convaincus que les socialistes.

Le PTB se défend de toute tentative de bluff. Simplement, dans le logiciel marxiste du parti, une majorité ne se négocie pas, elle s’impose.

guillement "Nous ne sommes pas naïfs, personne ne va nous tendre la main. Il est clair que cela va se jouer dans les communes populaires où nous disposons d'un rapport de force et de suffisamment de voix que pour nous permettre effectivement d'entrer dans la majorité."

”Nous ne sommes pas naïfs, personne ne va nous tendre la main. Il est clair que cela va se jouer pour nous dans les communes populaires où nous disposons d’un rapport de force et potentiellement de suffisamment de voix que pour nous permettre effectivement d’entrer dans la majorité. Mais ce ne sera pas Anderlecht, Molenbeek, Saint-Gilles, ou rien. Il y a aussi Schaerbeek, par exemple”, argumente Giovanni Bordonaro, président du PTB Région Bruxelles-Capitale, et chef de file à Anderlecht. Il explicite la logique de son parti. “Nous envisageons de participer à des majorités dans des communes où nous sommes bien ancrés, avec des sections actives et où l’attente des gens est forte. Pour être clair, nous sommes plus attendus à Anderlecht, Molenbeek ou Saint-Gilles qu’à Watermael-Boitsfort. On est en train de se préparer.”

Giovanni Bordonaro politique PTB Bruxelles ©Jean Luc Flemal

Jamais avec le MR

Giovanni Bordonaro exclut cependant toute participation avec un parti de droite. “Avec le MR, il n’y a même pas débat. Les accords possibles, c’est avec Ecolo et le PS.”

Il dit ne pas fermer la porte à une participation régionale même si, on le comprend, ce ne sera pas encore pour cette fois-ci… “On s’attend à une grosse austérité. Ce que nous pourrions faire à la Région dépendra de ce qui va se passer au Fédéral. Or, si le Fédéral n’assume pas le financement des Régions, ou s’ils avancent vers confédéralisme, ce sera compliqué de mener une politique de gauche en Région bruxelloise”, ajoute le président du PTB Région Bruxelles-Capitale. Le raisonnement a le mérite de l’honnêteté.

Mais en pratique, que changerait la présence du PTB dans une majorité communale ? À l’instar des Ecolos, le parti plaide pour des assemblées citoyennes. Comme certains aux PS bruxellois, le PTB veut une politique offensive de construction de logements sociaux par les communes et une exploitation plus “offensive” de la taxe communale sur les grandes surfaces. Giovanni Bordonaro plaide également pour la gratuité des salles de sport, pour les jeunes.

”Ils veulent la gratuité partout, mais sans proposer de recettes”, observe Vincent Vanhalewyn (Ecolo), premier échevin à Schaerbeek. “À ce stade, je ne vois aucuns signaux du leur part m’indiquant qu’ils sont prêts à un début de compromis. Je crois qu’ils sont davantage dans la posture”. Réponse au lendemain des élections d’octobre 2024.