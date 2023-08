Face à la polémique, la course hippique dans les rues de Saint-Josse est finalement annulée

"Pop-Hippodroom" voulait proposer une course de trot attelé sur piste courte en milieu urbain, au coeur de Saint-Josse-ten-Noode. Après l'annonce de l'événement par le bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir, Extinction Rebellion mais aussi des responsables politiques avaient critiqué la décision en évoquant une atteinte au bien-être animal.

L'événement n'aura finalement pas lieu, regrette Time for Others. "À la suite d'une polémique injustifiée, notre organisation a été la cible d'attaques et de menaces", déplore l'ASBL. "Ces faits violents sont condamnables. Nous regrettons que ces prises de position se soient faites sur la base d'informations incomplètes et erronées."

TFO assure que la discipline est soucieuse du bien-être animal, inspirée d'une tradition séculaire et populaire, notamment en Flandre. Pour d'autres éditions, l'association explique avoir mis en place des mesures permettant le respect des législations en vigueur (piste en sable, sécurisation de la piste, protection des chevaux notamment) sous la surveillance de commissaires de courses et de vétérinaires agréés.

L'ASBL ajoute que ces courses sont placées sous l'égide de la Fédération belge des courses hippiques (FBCH).