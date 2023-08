"Je ne les mange pas, je les égraine": Pascal Antigny, référence européenne, présente 1.500 tomates au Brussels Tomato Festival à la ferme Nos Pilifs

guillement Nous sommes totalement opposés à l'idée de s'approprier des plantes: la nature doit rester gratuite.

Aucune ne ressemble à celle que vous achetez au supermarché. “On protège les variétés dites 'sans aucune qualité intrinsèque commerciale'”, pose le spécialiste d’envergure européenne, qui a monté ses cageots à Neder-Over-Heembeek depuis la Picardie. Entendez que les tomates de “Cultive ta Rue” ne sont ni rondes, ni rouges, ni encore moins à l’épreuve du transport. Et de pointer une curiosité boursouflée, “une multilobe extrêmement rare” qu’on dirait dotée de doigts, “siamoises” mises au point par un membre de l’asbl. “Aucune n’est inscrite au registre européen des variétés qui sont cultivées à grande échelle pour le commerce. Nous sommes totalement opposés à l’idée de s’approprier des plantes : la nature doit rester gratuite”.

De Russie et du Kazakhstan

Dans le petit milieu des tomatophiles, Pascal Antigny est connu comme le loup blanc. “Nous faisons sécher des graines que nous envoyons dans le monde entier, jusqu’à la Corée du Nord”, reprend l’auteur d’un guide définitif de ces fruits ramenés du Mexique en Europe par les conquistadores. “En 2022, nous avons vendu ou offert quelque 22.000 sachets de semences”, arrondit le passionné. Comptez 2€ par petite enveloppe de trésors à repiquer. Vous pourrez choisir parmi plus de 6.000 variétés. “Chez moi, j’ai des graines dans le salon, le laboratoire, le grenier, partout. J’en ai même chez ma mère à 500km”.

Ces variétés viennent de Russie: la longue Slivka Ruman, la Bluz na Blud à la peau passant de jaune pâle à marine, la Tsarevitch ou la Sertse Pustyni. ©EdA - Julien Rensonnet

Ses contacts ont amené le Français à troquer avec des agriculteurs de toute la planète. Il vante ainsi le travail des cultivatrices russes. “Ce sont elles qui travaillent la terre pendant que les hommes sont à l’usine. Même au plus fort de la guerre actuelle, on continue à échanger”, assure-t-il. “Je viens de réceptionner des graines de Sibérie, pour lesquelles une agricultrice a parcouru 200km avant de les poster”. C’est ainsi que la longue et rouge vif Slivka Ruman se retrouve sur les hauteurs de Bruxelles. Une plante absolument unique au monde : “on est les seuls à l’avoir”, sourit Pascal Antigny. “Les Russes sont très très fortes. Leurs variétés sont intéressantes parce qu’ils ont été coupés du monde au XXe siècle”. Venue des plaines de l’est : la Bluz na Blud à la peau passant de jaune pâle à marine, la Sertse Pustyni ou la Tsarevitch.

Goût de poire et mangue

Les préférées du Picard ont aussi fait le voyage vers la Ferme Nos Pilifs. Pascal Antigny repère une maousse bicolore passant du noir d’encre à l’orange mandarine. “Je citerais l’Afternoon Delight, succulente”. Mais sa chérie vient du Kazakhstan : “c’est la Zolotyyo Gori Medeo. Ça veut dire “montagne de miel d’or”. Son goût : poire et mangue”. Mais toutes n’ont pas vocation à satisfaire les palais. “Certaines, je les cultive juste pour leur look”. C’est le cas d’une curiosité allongée au vêtement semblable à une constellation d’étoiles dorées sur ciel rouge.

Les préférées de Pascal Antigny: l'Afternoon Delight, "succulente" et la Zolotyyo Gori Medeo, "venue du Kazakhstan". ©EdA - Julien Rensonnet

Je ne cultive pas que des tomates. Je vis presque en autarcie. Parce que je ne veux pas manger de la merde

De toute façon, ses protégées, Pascal Antigny ne les mange pas. “Non : je les égraine”. Le tomatophile ne se refuse toute de même pas une petite sucrerie de temps en temps. “Je ne cultive pas que des tomates. Je vis presque en autarcie. Parce que je ne veux pas manger de la merde”.

”Le Belge veut davantage cultiver lui-même”

Le Brussels Tomato Festival 2023 est la 9e édition d’un événement désormais traditionnel à la Ferme Nos Pilifs. D’après le directeur Benoît Ceysens, ce sont 35 exposants qui raviront ce week-end des 26 et 27 août les quelque 5000 à 6000 visiteurs attendus.

”L’événement présente plus de 1.500 variétés de tomates”, assure Benoît Ceysens. “C’est devenu un lieu de référence pour les tomatophiles. Pas seulement belges, mais aussi néerlandais ou français”.

Les quelque 5.000 visiteurs attendus peuvent repartir avec les ingrédients pour leur salade de tomates du week-end. ©EdA - Julien Rensonnet

Les visiteurs viennent de toute la Belgique. “Je pense que depuis le covid, les gens ne veulent plus n’importe quoi dans leur assiette”, estime le directeur pour expliquer un succès grandissant. “On veut davantage cultiver soi-même. Et la tomate est parfaite pour ça”.

Tous les exposants ne présentent pas des tomates : vous y trouvez aussi des plantes, des outils de jardinage, de l’épicerie fine, du terreau, des conseils… “Les participants sont sélectionnés parce qu’ils misent comme nous sur l’éco-jardinage et la production locale”.