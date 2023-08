Où pourrez-vous observer (et écouter) les chauve-souris cette nuit du 26 août ? 26 sites en Wallonie et à Bruxelles (VIDÉO & CARTE)

Conférences, balades nocturnes avec des lampes torches et du matériel d’écoute en plus d’autres éventuelles activités connexes sont au programme des différents événements organisés par l’association de protection de la nature, Natagora, et animées par des bénévoles.

À Bruxelles, rendez-vous au Rouge-Cloître à Auderghem pour la fête des chauves-souris. Des balades sont aussi prévues à Anderlecht et Neder-Over-Heembeek. Dans le Brabant wallon, des événements sont prévus à Tubize, Braine-le-Château, Nivelles, Villers-la-Ville ou encore Gembloux. Ailleurs en Wallonie, rendez-vous à Lessines, Couvin, Beauraing, Hamois, Orval, Jalhay, La Reid, La Calamine ou Naninne.

La plupart du temps, une conférence sur ces mammifères volants sera suivie d’une expédition en soirée dans un bois ou une forêt pour les observer.

Lors des conférences, plusieurs thèmes peuvent être abordés : leurs habitations, les différentes façons de les préserver, leur nourriture, leur utilité… Ces séminaires peuvent être aussi l’occasion de répondre à toutes sortes de questions telles que “Pourquoi vivent-elles la tête en bas ?”,“Comment s’orientent-elles ?”,“Comment repérer leur présence ?”.

40.000 en Wallonie

D’après les données collectées en 2019 par les experts de l’association, Gilles San Martin et Pierrette Nyssen, et qui remontent jusqu’à 2016, environ 30.000 chauves-souris étaient recensées en hiver en Belgique, affirme à l’agence Belga l’attaché au Service Public de Wallonie (SPW) dans le département Ressources naturelles et Environnement, Quentin Smits. “Elles étaient plus ou moins équitablement réparties entre la Flandre et la Wallonie”, précise ce dernier.

Compte tenu des dernières évolutions à la hausse, “on doit être aujourd’hui au-delà des 40.000 individus recensés chaque hiver”, estime-t-il.

”Ces comptages ne représentant 'que' les individus hivernants comptés dans les sites d’hibernation. Les tendances sont sans doute significatives, mais elles peuvent être biaisées et masquer d’autres réalités moins positives. De plus, elles ne concernent que la proportion des espèces qui hibernent dans les grottes et autres cavités souterraines. Nous ne comptons qu’une toute petite proportion d’espèces comme la Pipistrelle commune qui est présente partout mais dont les tendances sont incertaines”, précise-t-il.

Plus de 600 à Bruxelles

Dans la capitale, la méthode “des mesures acoustiques indirectes” a été essentiellement utilisée afin de “quantifier l’activité et la présence des espèces”, indique à l’agence Belga Ben Van Der Wijden du département biodiversité à Bruxelles Environnement. Il ne s’agit donc pas de chiffres exacts.

Selon une analyse rédigée par Claire Brabant, Pierrette Nyssen et Anne Weiserbs de Natagora, plus de 627 individus ont été dénombrés après recoupement à Bruxelles durant l’hiver 2017.

Toutefois, si les chiffres sont en constante évolution, ils restent “particulièrement bas en Belgique par rapport aux données datant de 1950/1960”, informe Natagora.

D’après les renseignements récoltés par Bruxelles Environnement, plusieurs espèces de chiroptères sont d’ailleurs menacées ou quasi menacées dans la capitale comme en Wallonie.