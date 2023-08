À Bruxelles, l’absence de diagnostic fiable et précis pénalise la lutte conte l’insécurité

En résumé : une semaine bien chargée pour les socialistes, souvent accusés par l’opposition de laxisme sur les questions de sécurité.

Une vision générale, mais pas de mesure

Mais de quoi s’agit-il, au juste ? Feu de paille, comme mettait en garde le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) sur les ondes de LN24 ou réel début de politique structurelle bruxelloise englobant l’accompagnement social, urbanistique et sécuritaire ?

La complexité du problème vient peut-être de celle à établir un diagnostic. “Il n’existe pas d’instrument fiable et pertinent qui permette d’avoir à la fois une vision générale de Bruxelles et un aperçu fin de la localisation des problèmes de sécurité. Non seulement, le manque de chiffres est criant mais, lorsque ceux-ci existent, ils ne permettent pas de mesurer l’état réel de l’insécurité (ni la criminalité ni le sentiment d’insécurité).” C’est ce qu’il ressort d’une note de synthèse sur la sécurité à Bruxelles signée par les chercheurs en criminologie Els Enhus, Sybille Smeets et Christophe Mincke datée de… 2009. “On peut regretter qu’il n’y ait pas eu une politique de suivi sérieuse, estime ce dernier. Aujourd’hui, on aurait un outil diagnostic intéressant.” Il existe, bien sûr, les chiffres officiels de la police dont l’unité de base est la commune (et non le quartier) et dont les données varient en fonction du nombre de policiers déployés.

21,5 % des Bruxellois en sécurité

Pas de moniteur de sécurité à Bruxelles donc, “supprimé pour raisons budgétaires”, glisse Christophe Mincke. Cependant, le rapport 2021 de l’Observatoire livre des données assez précises (sur 220 pages) sur la sécurité à Bruxelles et recense notamment, auprès des Bruxellois, leurs besoins pour se sentir plus en sécurité. En 2020, près de 25 % d’entre eux “ne savent pas”, 21,5 % se sentent en sécurité, 24 % réclament une plus grande présence policière et 4 % demandent un meilleur aménagement des gares et des arrêts. Cependant, aucun chiffre ne se penche précisément sur la gare du Midi. Par ailleurs, dans un rapport de 2021, Safe. Brussels note que 6 % des vols et 4 % des faits de violences envers des personnes ont lieu dans des gares.

Sans diagnostic, il faudra composer le traitement sur le ressenti des associations de terrains et des habitants. Justement, un nouveau "contrat local social santé" va voir le jour dans le quartier Midi, nous annonce Alain Maron (Ecolo), ministre en charge de l’Action sociale, assez discret sur ce dossier polémique depuis le début de l’été. Ces contrats locaux (des projets pilotes) visent à améliorer l’articulation des différents services sociaux et de santé et particulièrement à l’attention des personnes en situation de (grande) précarité ou isolées.