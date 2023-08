La rue la plus pourrie de la Région bruxelloise sera finalement rénovée : un permis déposé pour la rue Van Soust à Anderlecht

En février 2022, La Dernière Heure interrogeait une riveraine paniquée par l’état de ce petit axe résidentiel. Des arbres qui menacent de s’effondrer sur sa maison (qui ont, suite à notre article, été abattus), une voirie boueuse et dangereuse pour les voitures, une impossibilité de sortir de chez soi sans bottee... Bref tout sauf une rue. “Ras-le-bol de devoir nettoyer ma maison quatre fois par jour. Je n’en peux plus de cette crasse. On marche tout le temps dans la m***. On ne peut pas passer en voiture à cause des trous ou alors, si on passe, on n’a plus de voiture…”, nous confiait alors la riveraine qui avouait devoir prendre la rue à sens unique dans le sens interdit pour espérer ne pas abîmer son véhicule.

"70 ans" d’abandon

Comment en est-on arrivé à ce niveau de délabrement ? L’échevine anderlechtoise en charge de la Mobilité Susanne Müller-Hübsch (Groen) tente une hypothèse. “Cette rue est spéciale. La voirie est sur Anderlecht mais les habitants sur la commune de Molenbeek, et il y a même un petit bout sur Dilbeek. Cela peut expliquer pourquoi ça a autant tardé. Lors d’une réunion avec les riverains, certains m’ont dit qu’il n’y avait rien eu depuis 70 ans. C’est peut-être un peu exagéré, mais en fait on n’a aucune trace d’aménagement sur cette portion. Ça pourrait même remonter à avant la construction des maisons.”

La situation devrait bientôt changer. L’échevine annonce un projet de réfection entre l’intersection avec la chaussée de Ninove et la rue de Sévigné. Un projet maturé en collaboration avec son homologue molenbeekois. La rue sera asphaltée et cette bande sera encadrée par deux autres plus petites en pavés. Le stationnement devant les maisons devrait être maintenu, de même que les sens uniques.

La rue passera en statut de rue cyclable. La vitesse sera limitée à 30 km/h et les vélos qui circuleront sur la même bande que les voitures et dans les mêmes sens, seront prioritaires. La voirie qui varie actuellement de 3m à 6m de largeur par endroits sera réduite à 3,60 mètres sur toute sa longueur permettant ainsi de revoir le système d’évacuation des eaux et d’installer des espaces verts. La gestion des eaux sur cet axe infesté de flaques était d'ailleurs un enjeu majeur de la rénovation.

Budget total pour ce chantier : 600.000 euros en grande partie pris en charge par la Région puisque l’axe est sur un itinéraire cyclable régional. Les travaux devraient commencer au printemps 2024... mais reste encore un hic. L’enquête publique, en cours depuis le 20 août, pourrait devoir être relancée. Suite à un problème technique, les documents de la demande n’ont été mis en ligne que huit jours après le début de l’enquête. Ce qui pourrait obliger à la refaire, et donc prendre encore du temps...