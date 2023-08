Une équipe de la Stib agressée avec un spray lacrymogène au dépôt Jaques Brel

Les faits se sont déroulés aux alentours de midi ce mercredi. Une rame de métro de la Stib rentre au dépôt Jacques Brel à la frontière entre Anderlecht et Molenbeek. Arrivée à destination, une patrouille de contrôleurs inspecte la rame et découvre un individu endormi. Les agents décident alors de le raccompagner en dehors du dépôt et de reprendre leur travail. Mais lorsqu’ils ressortent ensuite du dépôt, l’individu est toujours présent et décide de gazer les agents avec un spray lacrymogène.