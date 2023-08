Des travaux dès 4 h 30 du matin l’Abbaye de Forest : “c’était un convoi exceptionnel”

À lire aussi

Alerté par les plaintes de riverains, l’échevin en charge du projet de rénovation de l’abbaye de Forest, Charles Spapens (PS), a voulu éclaircir la citation. “C’était un convoi exceptionnel qui doit donc agir lorsqu’il n’y a pas de circulation.” Cette opération destinée à apporter et évacuer du matériel ou des matériaux ne nécessite pas de dérogation et, comme son nom l’indique, est exceptionnelle. L’échevin assure toutefois exiger des opérateurs la plus grande attention pour gêner le moins possible les riverains lors de ce type d’opération. Il n’exclut pas que ce type d’événements, nécessaires à l’avancée du chantier, se reproduise.