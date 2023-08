Le 135e marché annuel de Saint Job se tiendra le 16 septembre

Comme à chaque rentrée, marchés et brocantes reprennent leurs droits en région bruxelloise. Pour Uccle, l’évènement aura lieu le 16 septembre prochain. La commune promet un 135e édition du marché annuel de Saint Job “fidèle à la tradition.” Vous pourrez déambuler dans la traditionnelle brocante mais aussi découvrir de nombreuse activité. Au programme, présentation ludique des animaux de la ferme, rue médiévale et attractions foraines. Les rues uccloises seront aussi arpentées par d’étrange créature comme le Dragobus, qui peut accueillir une douzaine d’enfants à son bord, pour n’en citer qu’une. Et, sauf intempérie, les géants seront aussi de la partie.