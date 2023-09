On a visité le vaste chantier du Musée d’Ixelles : voici à quoi ressemble l’intérieur du bâtiment en pleine métamorphose (VIDÉO ET PHOTOS)

Parmi ces toiles de retour dans la commune de l’aulne : “L’heureux donateur” de René Magritte ou encore “La Chimère” de Fernand Khnopff, pièces maîtresses de cette collection de plus de 15.000 œuvres.

”Le musée est fermé, mais les œuvres continuent à vivre. Il y a eu plusieurs expositions en France. Et aussi un projet de ‘Musée comme chez soi’ (exposition chez des particuliers), pour lequel on a reçu un prix”, explique l’écologiste.

À lire aussi

Et ces prêts par-ci par-là vont se poursuivre dans les prochains mois… car l’ouverture du musée n’est pas pour demain : la fin du chantier est espérée pour début 2026. En 2018, la commune lançait une vaste cure de jouvence. À chantier titanesque, délais à rallonge. Mais c’était sans compter les embûches supplémentaires. Des “problèmes avec un entrepreneur défaillant, qui ont causé beaucoup de retard”, résume l’échevin Yannick Piquet (PS).

Le chantier est de taille. L’ensemble du vaste musée est refait de fond en comble. La vaste salle avec les gradins a été rafraîchie. Les galeries sont remises à neuf. Un bâtiment voisin a été racheté, et une extension a été créée pour accueillir une billetterie moderne et un shop. Une cour permettra également à une nouvelle cafétéria de prendre place.

Une facture à plus de 12 millions

Mais le chemin est encore long avant l’ouverture. Une fois les portes passées, ça sent encore le neuf et le plâtre. Tout le monde se balade un casque de chantier sur la tête. Une nouvelle phase de travaux vient d’être terminée, à savoir le squelette du lieu. Mais reste encore l’isolation des murs, des châssis, et les finitions. Des étapes chronophages et cruciales pour la conservation des œuvres de collection.

Au total, la facture dépasse les 12 millions d’euros. Un budget largement subsidié par les autres niveaux de pouvoirs. En Belgique, rares sont les communes à disposer d’un vaste musée d’envergure nationale. Un fardeau pour une localité, confrontée – comme les autres municipalités – aux difficultés budgétaires ? “Ce musée est une vraie richesse communale. Le vendre ? Pas du tout. Au contraire”, assure l’échevin Piquet.