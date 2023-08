Salma Haouach sur le point de rejoindre le MR de Molenbeek pour les élections

Auparavant responsable presse du parti, Salma Haouach est aujourd’hui Conseillère à l’innovation et à la transition et à la prospective du MR, et vice-président du Conseil des Femmes Francophones de Belgique. À Molenbeek, la famille Haouach est connue notamment via Salim, le frère de Salma, fondateur de l’ASBL socio-culturelle Ras-El-Hanout. Au fédéral, le nom Haouach est également connu pour la polémique autour d’Ishane Haouach, en juillet 2021.

”La question est légitimement sur la table, mais rien n’est encore décidé”, s’est contenté d’affirmer Salma Haouach quant à la confirmation de cette information.