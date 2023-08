Anderlecht : le complexe scolaire Stream offrira une place à 1 280 enfants

Le Campus STREAM est en cours de construction sur le site situé entre la rue Walcourt et la rue Henri Deleers à Anderlecht. Les cabinets d’architectes SMAK Architects, Atelier Kempe Thill&Kaderstudio et Polo Architects ont assuré la conception du futur complexe scolaire.

Le projet, fruit d’une collaboration entre la Commission communautaire flamande (VGC), la commune d’Anderlecht et GO !, l’enseignement officiel flamand, devrait accueillir une série d’institutions éducatives “qui offrent un environnement d’apprentissage inspirant pour les enfants de 0 à 18 ans”, a déclaré Sven Gatz. Ainsi, l’école secondaire GO ! 4Tech, l’école primaire communale d’Anderlecht Stroomboot et la crèche communale s’installeront dans le futur complexe.

Les travaux ont commencé en 2022 et doivent se terminer en 2025.