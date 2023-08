La chaussée de Drogenbos est rouverte dans les deux sens à Uccle

À lire aussi

©Siamu Bruxelles

Cet été, les travaux de stabilisation et d’impétrants ont été réalisés, permettant de lever l’arrêté d’inhabitabilité des maisons et de rouvrir la chaussée. Tout est donc résolu “à moyen terme”. L’échevin en charge de la Mobilité Thibaud Wyngaard (Ecolo) confie que dans les prochaines années la chaussée devra faire l’objet d’une véritable réfection. “C’est un axe qui n’a pas bénéficié de réaménagements depuis longtemps et c’est une demande des riverains.”

Parking public temporaire

Malgré cette réouverture, le quartier reste dans les travaux. La Stib réaménage la chaussée d’Alsemberg entre Bourdon et Van Haelen. Les changements de rail sur le tronçon entre l’avenue du Silence et la rue Molensteen vont commencer empêchant ainsi la circulation sur cette portion jusqu’à début octobre. Le crématorium reste tout de même accessible.

À lire aussi

La Stib remontera ensuite l’axe jusqu’à l’arrêt Bourdon. La fin des travaux est programmée pour décembre. Un parking public temporaire a été ouvert sur la friche Illochroma, rue du Château d’Or, pour les riverains, visiteurs et parents d’élèves des écoles et de la crèche du quartier. Il est gratuit et accessible à toute heure et le restera jusqu’à la fin des travaux.