Molenbeek : une nouvelle conseillère communale pour remplacer Rajae Maouane

On s’attendait à la nomination de Saliha Raiss, c’est une autre femme qui s’est présentée face à Catherine Moureaux (PS) pour prêter serment. Militante féministe et écologiste, Pascale Barret est engagée auprès des institutions socio-culturelles bruxelloises et molenbeekoises. Représentante pour Ecolo auprès du Conseil Supérieur de la Culture, elle a cœur de militer pour les droits des personnes LGBTQI +, les mamans solos et les collectifs des sans papiers. Elle habite depuis plus de 10 ans Molenbeek où elle s’active pour la culture et l’environnement.