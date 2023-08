Première en Belgique : la célèbre trattoria Big Mamma va débarquer place Flagey

Les discussions sont déjà très bien avancées avec le groupe Big Mamma. L’entreprise française de restauration axée sur la gastronomie italienne est déjà implantée dans les grandes villes françaises, en Allemagne à Londres et à Madrid. L’arrivée de l’enseigne française place Flagey, sous réserve de l’octroi du permis, serait une première en Belgique.

Big Mamma n’est toutefois pas une chaîne. Chaque restaurant à son menu et son identité propre. On s’approche plutôt de la cuisine artisanale. Et niveau prix, il faut tabler sur une gamme moyenne. Parfait pour le public de jeunes actifs de la place Flagey, nous glisse-t-on en coulisses. Et aussi pour le contrôle social de ce côté de la place, depuis longtemps inexistant, si ce n’est à son extrémité avec le café Belga.

Le permis qui permettrait de modifier le rez-de-chaussée et les caves est espéré pour fin 2023. L’établissement devrait accueillir environ 150 couverts sur 500 m2 (en comptant les cuisines).

Côté banque, la commune d’Ixelles nous explique que le consortium Batopin cherche une implantation pour un distributeur de billets dans le secteur de Flagey.