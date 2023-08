Un théâtre, un hôtel, une maison de repos et des logements dans une même tour : un projet de 26 étages boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht

Dans son projet de tour le promoteur ne se contente pas de placer une maison de repos et une résidence service (pour des personnes plus autonomes mais qui peuvent avoir besoin d’une assistance). Care Ion souhaite implanter au rez-de-chaussée et au premier étage de sa tour, un théâtre de 500 places (extensible à des 643 grâce à des gradins rétractables.)

Au-dessus de cet équipement, on trouverait la maison de repos sur trois niveaux pouvant accueillir 90 résidents. D’autres pourront prendre place dans la résidence service composée de 14 logements entre les étages 5 et 6.

On continue de monter pour arriver à une partie hôtel. 47 chambres seraient installées de l’étage 7 à l’étage 12. Au douzième justement, Care Ion compte implanter un bar panoramique.

L’ascension ne s’achève pas ici. On passe au 13e avec 65 logements qui se déploieront de là jusqu’au 25e étage. 25 logements PMR sont programmés parmi eux. Et nous voici au sommet avec le restaurant de l’hôtel au 26e.

331 places de stationnement pour vélos sont prévues au -1. Puis dans les deux sous-sols suivants, 128 places de parking seront dessinées pour les résidents. L’étude sur les besoins de la salle de théâtre conclut à la nécessité d’avoir de 268 places pour la durée des représentations. Ces emplacements pourraient être empruntés sur le parking du Westland shopping ouvert en soirée.

Pour réaliser tout ce projet, le promoteur prévoit la reconstruction du bâtiment de 5 étages qui accueille aujourd’hui la salle de sport Basic Fit juste à l’Est du Westland. Niveau architecture, le porteur du projet justifie l’ampleur du potentiel futur édifice par le fait de réduire l’implantation au sol en comparaison avec le bâtiment actuel (dont le socle couvre presque toutes la parcelle) mais aussi par le fait de créer un point d’entrée et de repère depuis le Ring. Le premier bloc d’étage (jusqu’au 4e) devrait d’ailleurs être une réponse architecturale au Westland voisin.

Vous avez jusqu’au 18 septembre pour donner votre avis sur ce projet via l’enquête publique.