À l’ancien Hôtel Continental, bureaux fantômes et bar branché entre passé administratif et futur culturel : “On a même notre statue de la Liberté”

Des espaces biscornus, des pièces sombres, d’anciens placards, du mobilier de bois élégant sur des balatums usés, l’ancien Continental en est rempli du rez-de-chaussée au 6e étage. Entre les bureaux désertés de la régie des bâtiments où traînent encore des plans de plusieurs m2 et les cabinets médicaux fantômes, difficile d’imaginer que l’endroit abrita un hôtel de luxe. L’emblématique bâtiment du centre de Bruxelles accueillera dès cet automne créateurs, associations et programmateurs du monde de la nuit. L’occupation temporaire durera jusqu’à décembre 2024 au moins. Avant l’ouverture le 6 octobre 2023, on grimpe ses escaliers monumentaux avec le cofondateur de l’asbl Bruxselair, qui a remporté l’appel à projets de la Ville de Bruxelles pour animer ses 6 étages.

Chaises d’école

Au rez-de-chaussée, le nouveau bar attend encore une collaboration avec un restaurateur. ©EdA - Julien Rensonnet

Au rez-de-chaussée, un vaste café accueille désormais les visiteurs. Les murs qui cloisonnaient une ancienne agence bancaire ont été démolis. On en voit encore les cicatrices sur le carrelage gris. Tout de béton et de déco brute, c’est la seule pièce qui a été réaménagée depuis le départ de la Régie des bâtiments vers Brucity. Quelques annonces de celle-ci pendent encore dans un débarras qui donne sur le boulevard Adolphe Max. Tout a été très vite. “On a eu 10 semaines”, mesure Lorenzo Serra. “On a voulu trancher avec la façade éclectique, à l’identité très forte. On s’est inspiré du brutalisme avec le béton ou le bar et les bancs de parpaings. Les bacs à plantes, ce sont les tuyaux d’aération récupérés et les couvertures des banquettes, les anciennes portes des placards de la banque”. Quelques néons de couleur, des filtres assortis entre les langues des stores, chaises d’écoles et tables bricolées complètent le décor, comme l’estrade en chutes de bois. “On va y programmer des concerts”.

Lorenzo Serra. ©EdA - Julien Rensonnet

On y laisse les deux riverains arrivés tôt ce matin-là pour boire leur café et on arrive aux étages par un escalier en colimaçon qui garde son cachet. On se rend rapidement compte de l’immensité du lieu dans un centre-ville où le m2 vaut cher. Un espace de réunion est aménagé au-dessus des verrières du bar. Quelques cartons remplis de feuilles d’imprimante s’entassent dans un coin. Du 2e au 4e étage s’installeront des créatifs. Les anciens bureaux sont laissés dans leur jus. “On ne rénove rien mais les occupants seront libres de rafraîchir s’ils veulent”, précise le gestionnaire. “Les locataires peuvent aussi s’associer pour partager les loyers”. Les cellules sont bon marché et s’adressent à des artistes et créatifs qui se lancent : de 260 à 960 euros par mois, énergie comprise. On reste interloqué par le manque de lumière naturelle dans ce bâtiment qui, pourtant, possède trois façades.

Les anciens occupants ont laissé du mobilier derrière eux. ©EdA - Julien Rensonnet

Lorenzo Serra prévoit déjà un marché de Noël artisanal autour des escaliers monumentaux de l'ancien Continental. Il y a pas mal d'espace, c'est vrai. ©EdA - Julien Rensonnet

Robot jauni

Au 3e, les pièces se distribuent autour d’un vaste hall percé de l’escalier monumental. “On y prévoit déjà un marché de Noël”. De quoi contrebalancer les santons, saucissons et vins chauds des Plaisirs d’Hiver avec tout ce que Bruxelles compte de branchitude. Quelques reliques du passé administratif prennent la poussière : indicateurs lumineux qui indiquaient leur tour aux citoyens ou interrupteurs d’attente sur les tables. Un grésillement crisse dans le silence. “Ils marchent encore !” Du matériel d’un autre d’avant internet. Pour peu, on se croirait dans une friche de Berlin est. “Biométrie”, “médecin du travail”, “consultation”…: les cabinets médicaux du 4e n’existent plus que par leurs indications de portes. Un robot jauni ne mesurera plus jamais aucun œil pas plus qu’une oreille ne sera testée dans la cabine isolée à la quincaillerie vintage digne de la série Mad Men. “Joli, hein ? Des artistes pourraient en faire quelque chose”, s’amuse Lorenzo Serra. “Vu les éviers et les cabines pour se changer, on installera ici les artisans tatoueurs ou les spécialistes du bien-être”.

Les aplats de couleur tentent d’égayer les murs des bureaux des 5e et 6e étages. Certains gardent de jolis parquets marquetés à la bruxelloise. Quelques étagères pourraient être bien pratiques aux associations et acteurs du monde de la nuit qui s’y installeront cet automne. On est ici dans l’ancien cabinet de l’échevinat du Logement et du Patrimoine public. “On a même notre propre statue de la Liberté”, sourit Lorenzo Serra en pointant “Le Progrès Triomphant”, sur le toit du Métropole, voisin d’en face. Mais à quoi peuvent bien servir ces mats mobiles garnis de prises de électriques et ethernet, reliés au plafond par des tuyaux d’aspirateur ? “Ça remonte à l’époque où ils n’avaient pas de wifi”. Une autre époque.

Au 3e, d'anciens cabinets médicaux vont accueillir des tatoueurs et coiffeurs dans l'ancien Hôtel Continental, place De Brouckère. ©EdA - Julien Rensonnet

La statue de la Liberté du Métropole s'appelle en fait "Le Progrès triomphant" et date de 1894. ©EdA - Julien Rensonnet

La référence : le Londres des années 80

Propriété de la Ville de Bruxelles, le Continental se muera cet automne en “hub” culturel et artisanal. Aux 3 premiers étages se concentreront des créateurs de vêtements, d’accessoires, des tatoueurs, coiffeurs… “Le concept, c’est celui d’un trait d’union entre rue Neuve et Dansaert”, résume Lorenzo Serra, dont l’asbl Bruxselair a remporté l’appel d’offres consistant à animer les lieux jusqu’à décembre 2024. “On s’adresse aux créateurs directement ou indirectement lié à la mode. Les loyers dans le centre ne leur sont pas accessibles. Ils y tiendront leurs ateliers, mais aussi des shops. On ouvrira chaque week-end, avec des nocturnes et des animations, des concerts…”

Lorenzo Serra. ©EdA - Julien Rensonnet

Le modèle de celui qui représente aussi le monde de la nuit dans la Brussels By Night Association, c’est “Londres et le Kensington Market des années 80 et 90, où se réunissaient les punks et ravers, les tatoueurs, les vendeurs de fringues, de fripes”, glisse-t-il. Bref, la culture alternative émergente. Avec cette composante désormais incontournable de la création bruxelloise : la récup et l’upcycling. “Ce qui va jusque dans la décoration de notre bar”. Qui attend encore confirmation du partenaire qui mitonnera les menus de son restaurant.

”Nous avons reçu plus de 120 candidatures”, révèle Lorenzo Serra. En cette fin août quelque 60 % des espaces ont trouvé preneurs. Il restera à passer la serpillière d’ici l’ouverture du 6 octobre. Qui s’annonce forcément festive.