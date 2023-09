Des brebis pour tondre les pelouses d’Ixelles et son cimetière pour “éviter l’abattoir et créer du lien social”

Transhumance Brebis entre deux parcs de Bruxelles ©Jean Luc Flemal

L’avantage : une tonte plus naturelle, moins bruyante, et plus respectueuse de la biodiversité. “Là où les tondeuses coupent tout sans différer, ici, en trois ans, on voit un vrai plus pour la biodiversité.” Ayant l’Environnement et les Espaces Verts dans ses compétences, la Première échevine locale, Audrey Lhoest (Ecolo) voit dans ce projet “une façon de reconnecter les riverains et enfants du quartier à la nature et aux animaux, ce qui n’est pas toujours évident en ville.”

Transhumance Brebis entre deux parcs de Bruxelles ©Jean Luc Flemal

D’ici quelques jours, les cinq brebis partiront en transhumance vers le Cimetière d’Ixelles, où elles s’occuperont des espaces verts du lieu. “Il fallait prendre la température, on a recueilli 95 % d’avis positif.” Au moins, pas de jaloux, les pissenlits seront mangés par les deux bouts.